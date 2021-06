Lieke Martens vive un gran sueño que quiere coronar en Juegos Olímpicos

Holanda.- Quién dice que el futbol femenil no tiene interés o no genera nada es porque no conocen a Lieke Martens la bella jugadora holandesa que ha demostrado que con disciplina y mucha dedicación se puede lograr todo, solo basta ver lo que ha sido su carrera en los últimos 2 años para saber que tiene un ADN ganador.

Lieke Martens además de haber sido nombrada como la deportista más bella de toda Holanda en el 2021 también es la más ganadora tanto en clubes como en selección y es que solo se ha encargado de cosechar títulos a lo largo de los últimos torneos y espera llegar con todo para coronar lo que le falta y eso son unos Juegos Olímpicos.

La exitosa carrera de la holandesa inició en el 2019 cuando representando a su Selección disputó el Mundial Francia en donde cayeron ante la Selección de Estados Unidos en la final para quedar como subcampeonas del mundo, una de las consignas más importantes para el futbol femenil, si bien no ganaron demostraron gran avance y Martens fue de las más destacadas.

Cabe aclarar que Lieke Martens antes del Mundial ya había ganado otros títulos con Holanda y con el Barcelona por lo que ya sabía lo que era levantar un trofeo y que la experiencia por ganar es algo que ya tiene bien guardada en su mente y esos triunfos se extendieron por los siguientes años a nivel de clubes en donde prácticamente lo ha ganado todo.

Torneos como la Supercopa Femenil, Ligas Españolas, Copa de la Reina, Champions League Femenil fueron algunos de los que ganó solo en la temporada 2020-2021 y ahora está por disputar el que podría coronar su carrera como futbolista y son los Juegos Olímpicos, si bien la oportunidad está pero también hay muchos equipos como Estados Unidos que también competirán en ellos.

Curiosamente de toda la plantilla del Barcelona campeona solo ella estaría siendo considerada por su selección para disputar el torneo, el resto de jugadores no habrían pasado el filtro para su selección o simplemente no logró su calificación. Ahora Lieke Martens está tomando un descanso en casa para estar en su punto de cara al inicio de la justa olímpica.

Lieke Martens no tendrá nada sencillo su pase a la siguiente ronda, actualmente ocupa junto a Holanda una posición en el Grupo F junto a China, Brasil y Zambia, al menos dos de esos equipos pelearán por los lugares al igual que la naranja mecánica lo que hace un grupo con muchas posibilidades pero aun así las amazonas y las holandesas van con algo de ventaja ante sus rivales.