Liga Expansión MX: Qué necesita Dorados de Sinaloa para asegurar lugar en la Reclasificación

Tampico.- Dorados de Sinaloa viajó a Tampico para enfrentar el último partido de la fase regular de la Liga de Expansión MX, es todo o nada para el equipo sinaloense quien con una desafortunada combinación de resultados podría quedar fuera, pero para eso debería tener mucha mala suerte. Actualmente solo necesita la victoria para asegurar su lugar en el Repechaje.

Este martes Dorados de Sinaloa se mide ante el actual campeón de la Liga de Expansión MX y solo tiene una consigna, y es ganar pues cualquier otro resultado les estaría complicando su permanencia dentro de los mejores 12 de la temporada. Actualmente Dorados se ubica en la posición número 8 con 19 puntos y son justo ellos quienes dividen la marca de recibir el juego de Repechaje en casa o visita.

Más abajo llegan hasta 7 equipos que buscan los lugares, muchos de ellos ya están dentro pero al igual que el Gran Pez, con una combinación de resultados podrían quedar fuera. El caso de Tampico al ser el campeón se ubica en el lugar 14 con 15 puntos y una victoria lo podría meter pero eso es lo que no quiere Dorados.

Qué tienen que hacer para asegurar su lugar en Repechaje

Este martes se juega la jornada 15 y última de la temporada en su fase regular y los lugares del 6 al 14 aun pueden moverse y entre esos equipos necesitados está Dorados de Sinaloa que está anhelando volver a una fase final pues desde hace años que no lo logra. Su última ocasión en instancias finales fue con el fallecido Diego Armando Maradona.

Bueno para que Dorados asegure su lugar dentro del Repechaje solo le basta con ganar, pero si desea ser uno de los equipos que reciban el partido en casa tienen que ganar y esperar que Atlante no sume puntos para así quedarse con el lugar 7, así eso pasa cualquier otro equipo por debajo no será problema para Dorados ya que aun ganando no llegarían a los puntos que tienen.

El empate también le funciona pero lo estaría comprometiendo a que los equipos abajo de ellos también tengan una mala jornada lo que es complicado, en pocas palabras dejaría su futuro en otras manos pero en caso de perder también podría quedarse siempre y cuando los otros no sumen puntos.

Equipos que podrían dejar fuera a Dorados

Alebrijes

Venados

Cancún

Pumas Tabasco

Tlaxcala

Los equipos del 1 al 6 ya no se tienen que preocupar por perder un lugar, pues sin importar lo que pasa más abajo de la tabla no les afectaría, solo podrían moverse entre ellos pero no saldrían ya de los mejores puestos.

Atlético Morelia es el primer calificado a semifinales de manera directa, mientras que Celaya al momento lo estaría haciendo a Cuartos aunque podría perder el lugar ante Mineros y Cimarrones.

Jornada 15 de la Liga de Expansión

Martes 13

Tlaxcala vs Mineros | 17:00 pm | Fox Sports y Claro Sports

Tampico vs Dorados de Sinaloa | 19:05 pm | Fox Sports y Claro Sports

Cimarrones vs Correcaminos | 21:05 pm | Fox Sports y Claro Sports

Jueves 14

Leones Negros vs Alebrijes | 17:00 pm | TUDN

Pumas Tabasco vs Cancún | 19:05 pm | ESPN

Venados vs Atlante | 21:05 pm | ESPN

Viernes 15

Celaya vs Tapatío | 19:00 pm | ESPN

Atlético Morelia vs Tepatitlán | 21:05 pm | TUDN