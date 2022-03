Liga MX: ¿ Y la lesión? Romario Ibarra ve acción con Ecuador luego de haber sufrido lesión con Pachuca

México.- El pasado sábado se jugó la Jornada 11 de la Liga MX en donde el Pachuca refrendó su liderato al vencer a Cruz Azul pero en donde la mala noticia fue que al minuto 29, Romario Ibarra tuvo que dejar el campo entre llanto y una imagen desgarradora tras perderse el partido. Luego de ello los Tuzos se limitaron a no hablar de su lesión y días después fue convocado con Ecuador y este jueves ha tenido ya acción en las Eliminatorias de Conmebol.

Ibarra al igual que Pachuca no dieron a conocer ningún parte médico por lo que se ha confirmado que la razón por la que salió el partido se debió a una falsa alarma y que no pasó a mayores dado que las imágenes en ese momento demostraban algo totalmente diferente pues el llanto del sudamericano le dio el toque de incertidumbre de saber si era una lesión fuerte o no.

"Alerta de Tuzo en Acción. Romario Ibarra entra con Ecuador para enfrentar a Paraguay en la Ciudad del Este", se puede leer en la publicación de Pachuca. Algunos aficionados cuestionaron al equipo sobre la supuesta lesión pero no han tenido respuesta alguna. Por ahora el jugador se encuentra buscando amarrar el pase de su selección para el Mundial de Qatar 2022, y aunque cayó ante Paraguay se mantienen en la tercera posición con 25 puntos pero ya les ha empatado Uruguay quien buscará meterse en la última jornada.

En lo que respecta a la actividad en la Liga MX, Romario Ibarra ha sido un elemento de toda la confianza de Guillermo Almada, el ecuatoriano ha brillado con Pachuca en las 11 jornadas que han jugado, tiene el 72% de los minutos disputados, ha sido titular en 9 partidos, ha marcado 1 gol en 652 minutos, convirtiéndose en uno de los hombres claves en el ataque pues además de pisar el área tambien es uno de los grandes asistidores del equipo de los Tuzos.

Romario Ibarra vio acción con su selección | Foto: Captura

Ibarra está cerca de superar su mejor marca de minutos desde que llegó a Pachuca, su arribo fue en el Apertura 2019 en donde jugó 16 partidos, 9 como titular y 933 minutos, luego de ello lo más cercano que estuvo de esos números fue el Apertura 2021 con 11 partidos, 5 como titular y 590 minutos. De seguir Pachuca con la gran racha y no se lesione el ecuatoriano podrá romper su mejor momento en la Liga MX.

Por ahora Pachuca se encuentra en Estados Unidos esperando su oportunidad para jugar un partido amistoso ante el equipo de Tigres aprovechando la fecha FIFA. El regreso a México para continuar con la Liga MX será hasta el 3 de abril cuando se midan ante Santos Laguna.