Liga MX: 3 jornadas para el cierre del Guard1anes 2021 y todos los equipos pueden llegar a Liguilla

México.- En el nuevo formato de la Liga MX los 18 equipos ahora tienen la posibilidad de meterse a la Liguilla, ya sea de forma directa o por el Repechaje y en temporadas pasadas para esta instancia ya había al menos un equipo sin posibilidad de calificar y hoy los 18 equipos tienen las mismas oportunidades de pelear por el título.

La jornada 14 de la Liga MX ratificó a Cruz Azul y América como el 1 y 2 de la competencia y eso posiblemente ya no cambie pero el resto de equipos aun puede bajar y hasta perder un lugar dentro de los mejores 12, tal es el caso que Necaxa con una temporada de 10 puntos y una de las peores desde su regreso a la Primera División está solo a 6 puntos de entrar.

La ventaja para algunos de los equipos como los casos de Chivas, Tigres, FC Juárez y Monterrey es que aun tienen un partido pendiente por lo que pueden aspirar hasta 12 unidades en la recta final del futbol mexicano y esa sería sus únicas ventajas ante el resto de los equipos que siguen buscando un lugar.

Además de Cruz Azul y América los que ya se ven seguros dentro de los mejores 4 son Monterrey y la pelea entre Puebla, Atlas y León, uno de ellos será el ganador y estará calificado de forma directa a la Liguilla su fase de 4tos de final. De ahí para abajo la distancia entre equipos es mínima, son solo uno o dos puntos los que complicarían un gran movimiento.

Los que pueden aun perder su lugar están desde el lugar 8 con el Toluca que tiene ese puesto con 19 unidades, después de eso vienen Querétaro y Mazatlán con 17 puntos, Tijuana y Pumas que es donde cierran los mejores 12 con 16 unidades y más abajo los que aun pueden meterse con una buena combinación de resultados, Tigres, Pachuca, Guadalajara, San Luis, FC Juárez y hasta el Necaxa.

Aunque no todo es tan sencillo ya que hay que recordar que esta temporada aunque no haya descenso se tiene que miran la tabla de cociente en donde el último lugar no puede entrar a Liguilla y deberá pagar una multa de 120 millones de pesos que por ahora pertenece al San Luis por lo que debería ganar al menos 2 de sus partidos para intentar salir del fondo.

Los otros que también están destinados a pagar hasta ahora son el FC Juárez (16) con 50 millones de pesos y Atlas (17) con 70 millones de pesos, pero ellos al no ser el último lugar no corren el riesgo de estar fuera de la fiesta grande.

Así se jugará la jornada 15 de la Liga MX

Viernes

Necaxa vs Querétaro | 19:30 pm | TV Azteca y TUDN

Mazatlán vs Atlas | 21:30 pm | TV Azteca

Sábado

San Luis vs Puebla | 17:00 pm | ESPN

Chivas vs Tijuana | 19:00 pm | IZZI

América vs Cruz Azul | 21:05 pm | TUDN

Domingo

Pumas vs Tigres | 12:00 pm | TUDN

Santos vs Toluca | 19:00 pm | Fox Sports

Monterrey vs Pachuca | 21:06 pm | Fox Sports

Lunes

León vs FC Juárez | 21:00 pm | Fox Sports y Claro Sports