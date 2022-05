Liga MX: 3 jugadores de Pumas elegidos para el Once Ideal de Concachampions

México.- Aún con la herida fresca de la final de Concachampions la organización reveló el Once Ideal de la fase final en donde 3 jugadores de Pumas tuvieron la oportunidad de formar parte luego de sus grandes actuaciones en cada una de las fases del torneo demostrando su gran calidad. Jugadores como Juan Dinenno, Arturo Ortiz y Alan Mozo quien no pudo culminar el campeonato por lesión.

A través de redes sociales la Concacaf dio a conocer la lista de once jugadores que mejor lo hicieron en la fase final del torneo donde claramente el equipo que dominó fue el conjunto de Seattle Sounders con hasta 7 jugadores en la portería, zona defensiva, el mediocampos totalmente de ellos y en la parte delantera. El once se completó con un jugador del New York City quien se quedó en semifinales pero que fue de los mejores.

De acuerdo con la Concacaf la razón por la que los tres jugadores de Pumas fueron las siguientes: Alan Mozo que aunque no culminó el torneo por lesión, le reconocieron su labor como asistidos con 4 pases de gol, y su gran solidez defensiva. Casi mismo caso con Arturo Ortiz a quien le reconocieron su labor en la central como un líder, su juego de 1 vs 1 en donde hizo 13 robos, 14 despejes y con una presión de pases del 94%.

Once Ideal de la Concachampions | Foto: Twitter Concachampions

Y con Juan Ignacio Dinenno por su título de goleo de la Concachampions, el jugador de Pumas marcó 9 goles con lo que se convirtió en el Máximo Goleador de la campaña además de su gran garra al luchar hasta el final. Con ello los jugadores de Pumas tuvieron su reconocimiento además de haber quedado con el segundo lugar de la competencia.

Las sensaciones en Pumas siguen siendo de tristeza, regresaron a una final luego de 16 años y la volvieron a perder dejando que otro equipo que no sea de la Liga MX asista por primera vez en mucho tiempo al Mundial de Clubes. Ahora lo que le queda a los universitarios es el torneo de liga que tendrán este domingo jugándose su última carta para entrar a Liguilla, de lo contrario tendrían un cierre para el olvido sin ningún titulo.