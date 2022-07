Liga MX: 33 jugadores de fuerzas básicas del Atlético San Luis se graduaron de secundaria y prepa.

El Atlético San Luis presumió en redes sociales el gran trabajo que realiza en las fuerzas básicas para que sus jugadores y jugadoras puedan llegar a jugar en la Liga MX y Liga MX Femenil, en esta ocasión compartió a los miembros de su equipo que terminaron la secundaria y preparatoria.

Jugadores del Atlético de San Luis Sub 20, Sub 18, Sub 16, y Sub 18 femenil recibieron sus certificados de secundaria y preparatoria respectivamente. “¡Felicidades graduados! 33 jugadores de las categorías inferiores de nuestro club recibieron sus certificados de secundaria y preparatoria respectivamente. Nuestro compromiso es la formación de jugadores dentro y fuera de la cancha”, así lo celebró el conjunto de la Liga MX en redes sociales.

“Como parte del convenio que nuestro equipo tiene con el Colegio Alma Patria, fueron entregados 33 certificados de secundaria y preparatoria a los jugadores de las categorías inferiores de nuestro club, donde en una emotiva ceremonia celebrada en la Ciudad Deportiva “La Presa” Alberto Marrero Díaz, presidente del Atlético de San Luis, Rafael Fernández, director de metodología, Josu Fernández, director de fuerzas básicas, y Pablo Díaz, tutor de casa club fueron los encargados de entregar dichos documentos”, dio a conocer el club en un comunicado.

Jugadores de fuerzas básicas del Atlético San Luis/@AtletideSanLuis

El Atlético de San Luis, dejo claro que el compromiso es la formación de jugadores dentro y fuera de la cancha, por lo que con algunas alianzas buscan la formación académica de sus jugadores dándoles la oportunidad de continuar con sus estudios al mismo tiempo que continúan su formación futbolística dentro de la institución.

El Atlético San Luis se ha colocado en la decimoprimera posición de la tabla general después de dos jornadas en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, sumando tres puntos luego de perder en la fecha 1 por 1-2 ante el León en su casa y vencer de visitante 0-1 a las Chivas.