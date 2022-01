Liga MX: 7 contagios de Covid-19 en Toluca modifica su juego ante Pumas y afecta a Querétaro

México.- Este jueves la Liga MX dio a conocer el resultado de las pruebas de Covid-19 realizadas de los equipos de Pumas y Toluca las que eran las última en recibir. Luego de una revisión se detectaron que en el equipo de Toluca hay 7 casos positivos y tal como lo indica el reglamento, el equipo pueda solicitar un aplazamiento dentro de la misma fecha 1 para jugar su partido, por lo que el duelo de Pumas vs Toluca es el segundo partido de la jornada 1 que es reprogramado.

"En el proceso, en el que se realizaron 125 pruebas a 25 jugadores del primer equipo de Toluca entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, se detectaron 7 casos positivos activos", se lee en el comunicado. Es por eso que el partido ahora en lugar de jugarse el domingo se jugará el lunes 10 de enero a las 21:00 pm desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Este partido se une al Santos vs Tigres que se movió tambien algunos días por 12 casos positivos de Covid-19 en Tigres.

Pero esta modificación no solo afecta a Toluca y Pumas en la fecha 1, sino que tambien pasa a cambiar el juego de Querétaro vs Pumas de la jornada 2, pues originalmente se tenía pactado que fuera el duelo que abriera la fecha desde el jueves, pero al cambiarse al lunes su último juegos deja poco tiempo para el descanso y el viaje. Es por eso que la Liga MX pasó del jueves 13 al viernes 14 el partido de Gallos vs Pumas desde la Corregidora en punto de las 19:00 pm .

Leer más: Liga MX: Chivas presenta 3 casos de Covid-19 previo a duelo ante Mazatlán FC

"Derivado de esto, el partido entre los Clubes Querétaro y Pumas, correspondiente a la Jornada 2, se jugará el viernes 14 de enero a las 19:00 hrs. en el Estadio La Corregidora y no el jueves como se tenía agendado originalmente", se agrega.

Pumas vs Toluca es reprogramado por contagios de Covid-19 | Foto: Captura

De esa manera la primera jornada del Clausura 2022 se espera que se pueda jugar de manera normal con los duelos que no han sufrido movimientos. En total serán 5 duelos lo que se jueguen el fin de semana, arrancando desde este jueves con el San Luis vs Pachuca, luego los partidos reprogramados serán a partir del lunes y miércoles de la siguiente semana y el último juego que es el León vs Atlas se decidió reprogramarlo para el 19 de enero por temas de la Liga MX en donde se les dio descanso por ser los finalistas del Apertura 2021.

En las últimas horas la Liga MX ha presentado varios casos de Covid-19 y van en aumento, solo este miércoles, Cruz Azul, América, León y Tigres dieron más casos, este jueves, Toluca y Chivas fueron otros de los que se unieron, pero en ventaja de toda la liga es que los jugadores y personal cercano el equipo no han presentado problema alguno.