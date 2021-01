Liga MX: A 11 años del balazo en la cabeza, Salvador Cabañas confiesa tener vista nula en su ojo izquierdo

Paraguay.- Un 24 de enero del 2010 el futbol mexicano se despertó con la impactante de noticia de que uno de los mejores jugadores de la Liga MX, como Salvador Cabañas había sido victima de un atentado contra su vida al recibir un balazo en la cabeza. Luego de 11 años el exfutbolista explica que ese lesión le ha dificultado la vida al punto de perder la vista en su ojo izquierdo.

Salvador Cabañas recientemente concedió una entrevista para el medio colombiano "Alargue Caracol" en donde una vez más habló de las secuelas que le trajo el impacto de bala en su cabeza que luego de 11 años sigue en él. El guaraní dijo que la lesión más significativa fue la perdida de la vista en el ojo izquierda la cual años atrás era poca pero ahora es casi nula.

"Tengo problemas con la vista, y no voy a poder recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie", dijo Cabañas.

El exdelantero ahora se dedica a algunos negocios junto a su familia, confesó que vive con sus padres en Paraguay. Desde hace algunos años se supo que era dueño de algunas panaderías en su pueblo que la ayudaron para no quedarse en la calle, pues hubo un momento en el que con las demandas de su exesposa y las operaciones se quedó sin dinero.

Ahora él sigue trabajando y jugando por más increíble que parezca ya que sin la visión de un ojo es más que complicado, pero no ya a la intensidad que se le vio en México con el Club América y Jaguares. También recibe dinero por parte de la Federación Paraguaya a quienes les ayuda en algunas cosas de futbol y le pagan como un trabajador más.

"Tengo algunos negocios y además la Federación Paraguaya me paga por ayudar con la Selección. Estoy tranquilo, eso sí, no pienso salir más de Paraguay, ese virus es muy malo. Me quedó con mis padres", finalizó el exatacante.

Todo sucedió muy rápido, apenas el 23 de enero de 2010 Salvador Cabañas tuvo su último partido como profesional. Fue de visita en el Estadio Morelos ante Monarcas en la derrota de su equipo. Ese día era sábado. Al domingo 24 ya en la Ciudad de México por la noche y madrugada del 25 de enero fue cuando ocurrió el atentado. Todo pasó en el baño del "Bar Bar".

De acuerdo con las declaraciones del paraguayo y los videos de seguridad, todo inició por alguna discusión por futbol entre el "JJ" y Cabañas. El agresor le dije que solo estaba en México robando ya que no era de los mejores. Luego de eso llegó el momento donde sacó la pistola y le apuntó en la cabeza, lo demás es historia.