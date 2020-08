Liga MX: A Chivas le falta concentración y agresividad en la cancha: Fernando Beltrán

Guadalajara.- El centrocampista de las Chivas de Guadalajara Fernando Beltrán afirmó este jueves que el equipo debe tener más concentración y agresividad para no regalar opciones al rival y sumar más puntos en el torneo Apertura 2020.

"Son detallitos los que hacen que se nos vayan los puntos; tenemos que estar más concentrados, más metidos en el partido, y ser agresivos. El equipo no ha tenido gol, es lo que nos está faltando", dijo en videoconferencia de prensa.

Chivas cayó a la duodécima posición del Apertura al perder el pasado domingo 1-0 ante Toluca y quedar con siete puntos de 18 posibles, con dos partidos ganados, tres perdidos y un empate.

Beltrán señaló que no hay presión para delanteros como José Juan Macías, sino que el técnico Víctor Manuel Vucetich ha buscado que quien tenga la pelota pueda generar una posibilidad de gol.

El volante, quien está por llegar a sus primeros 50 partidos en Primera división, aceptó que el Guadalajara tuvo un mal arranque de torneo debido a las bajas por lesiones y por contagios de la COVID-19, pero el funcionamiento ha venido de menos a más y han sumado para avanzar en la tabla de clasificación.

El jugador, quien se contagió de COVID-19, señaló que aún está en recuperación de la enfermedad, lo cual le ha impedido tener un buen desempeño en cancha.

"Este no es mi mejor fútbol, me ha costado muchísimo terminar los partidos porque me ahogo, pero estoy trabajando en ello en dobles sesiones", reveló.