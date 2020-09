Liga MX: A Julio Furch no le ha gustado su rendimiento en el actual torneo

Torreón, Coahuila.- Al parecer el argentino conocido como el "Emperador", Julio Furch, volverá hoy al once titular contra los Tigres. Antes de que los laguneros viajarán a la Sultana del Norte, el capitán de Santos Laguna realizó una autoevaluación personal de su desempeño en el actual torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. .

"Personalmente, creo que no he realizado el torneo que yo pensaba en mi mente, tener un gol en lo que va del torneo creo que es una muy pobre mi cosecha; soy muy exigente". comentó el jugador argentino.

"Me tocó salir del once titular y quizás este bien, no aporté al equipo lo que yo pensaba y por lo que quiera el profesor Guillermo Almada me hago responsable". Agregó que luego de salir del banquillo en el juego siguió trabajando de una mejor forma para intentar llenar sus expectativas al equipo: "Todos estos años, todo lo que he hecho en Santos Laguna. Mis esfuerzos y compromisos están siempre al mismo nivel que el equipo".

Tras la salida del portero Jonathan Orozco rumbo a los Xolos de Tijuana, Julio Furch fue designado como capitán del equipo, y admitió que ha ido aprendiendo este tema a medida que avanza, porque nunca había tenido este honor.

"He estado trabajando duro y apoyandome en mis colegas. Esto es algo en lo que he estado trabajando. Estoy aprendiendo de algunos colegas que han servido como capitanes y me están enseñando y guiando”.

Dejó claro que el equipo Santista es un equipo sano y tranquilo, por lo que busca transmitir trabajo y esfuerzo para lograr resultados positivos, además de que los seguidores, tienen derecho a culparlos por la falta de resultados.