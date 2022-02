Liga MX: A dos semanas de la salida de Carlos Salcedo de Tigres su registro en el CL22 sigue activo

México.- La salida de Carlos Salcedo de Tigres fue tan inesperada en este Clausura 2022 ya que se fue luego de jugar dos jornadas en la Liga MX, eso hizo que la pagina oficial de la liga tuviera cambios ya que tras su anuncio la directiva felina contrató a varios jugadores que tuvieron que ser dados de alta pero luego de dos semanas desde que se hizo oficial su salida, es hora que su registro sigue activo y al parecer no hay para cuando este sea modificado.

Si se ingresa a la plataforma de la Liga MX y se dirige a la plantilla de Tigres para disputar el Clausura 2022 puede verse aún a Carlos Salcedo portando el número 3, junto a Igor Lichnovsky y Jesús Angulo quienes fueron los refuerzos en la defensa para este torneo. Más abajo aparecen Sebastián Córdova y Yeferson Soteldo quienes ya hasta tuvieron minutos en el torneo pero el registro del defensor que ahora pertenece al Toronto de la MLS sigue visible.

Leer más: Liga MX: Pumas apela la roja de Alan Mozo y la Comisión Disciplinaria abre investigación

Una de las explicaciones que pueden darse a este atípico sucedo es que desde la Liga MX hayan olvidado borrar al jugador una vez que este anunció su salida del equipo, aunque tambien es de las menos creíbles pues si pudieron activar a los otros refuerzos tuvieron que haber notado que Carlos Salcedo ya no pertenece al equipo. Aún así no se modificó. Otra de las razones sería que el sistema no ha permitido darlo de baja por un posible error de programación.

La Liga MX aún tiene en su registro a Carlos Salcedo | Foto: Captura

Lo que ahora sería cuestión de preguntarse es si afectará que siga registrado en la Liga MX, cuando en el torneo de la MLS está cada vez más cerca de su debut. Lo más probable es que sea modificado antes de que eso suceda para evitar algún problema que le pueda afectar en su nueva competencia que está por iniciar ya en marzo con la temporada 2022. Carlos Salcedo en el Clausura 2022 disputó 2 partidos, ambos como titular, anotó un gol y un autogol, se fue con 180 minutos.

Salcedo se enganchó con aficionado

Luego de la victoria de Tigres ante Chivas este sábado los felinos sumaron su tercer victoria consecutiva lo que despertó la idea en algunos aficionados que le adjudicaron la mejorar a que desde la salida de Carlos Salcedo del equipo estos comenzaron a jugar mucho mejor. Fue así como uno de estos seguidores compartió la idea en Twitter donde el jugador respondió algo ala defensiva.

Leer más: Liga MX: Claudio Suárez resta responsabilidad a Michel Leaño en Chivas pero culpa a la directiva

En la respuesta del "Titán" le recordó al aficionado que para tener una gran temporada les falta mucho más que solo 9 puntos, le refrescó la memoria con el título de Concachampions y la final del Mundial de Clubes. Aún así Salcedo se llevó los abucheos de otros fans a quienes no les gustó la respuesta del jugador. Al final ya no hubo otra respuesta de Salcedo y ahí murió todo.