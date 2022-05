Liga MX: ¡A la congeladora! Rómulo Otero esta borrado de Cruz Azul tras altercado con Juan Reynoso

Malas noticias para Rómulo Otero en la Maquina Celeste del Cruz Azul previo al Repechaje, ya que fuentes aseguran que no jugara más minutos debido a un problema fuerte que tuvo con el director técnico Juan Reynoso.

Hace unas semanas se dice que el estratega peruano le pidió a Rómulo Otero mas apoyo defensivo en el equipo, quien no estuvo de acuerdo y no contestó de la mejor manera, lo que generó un desencuentro entre ambos que casi acaba a los golpes. Hubo empujones, pero el timonel no quiere saber más de Otero.

Ante esto, la participación del mediocampista venezolana se ve más que complicada en el Repechaje ante Rayos del Necaxa. Rómulo Otero llego a Cruz Azul para este torneo pero parece ser que será el último que estaría disputando con el equipo mexicano.

Juan Reynoso es uno de los estrategas más efectivos y disciplinados de la Liga MX, no es la primera ocasión que el y el equipo están inmiscuidos en problemas de indisciplinas. Hace tiempo hubo un problema con Jonathan Rodríguez, delantero uruguayo que ya no forma parte del equipo pero en su momento fue acusado de tomar bebidas embriagantes previo a partidos del equipo.

Reynoso defendió al jugador y lo que apoyo en su postura quedando solo en un rumor de los medios de comunicación que no afecto más al Cruz Azul. En este caso con Rómulo Otero fue un problema directamente con el donde hubo empujones y gritos, se espera que la directiva de su postura.

Otero después del problema con Reynoso fue borrado de las convocatorias de Cruz Azul. En la última jornada donde enfrentaron a las Águilas del América, el venezolano no fue convocado para jugar el Clásico Joven en el estadio Azteca.