Liga MX: "A mi me buscan los equipos"; Vucetich tras revelar que no se presta a la corrupción con representantes

México.- En su primera aparición pública luego de su destitución de Chivas, Víctor Manuel Vucetich habló de su pasó con el Rebaño y lo que ha tenido que vivir en la Liga MX para llegar hasta donde está ahora. El "Rey Midas" ha regresado a Monterrey donde vive su familia para tomarse un descanso.

Aunque sus declaraciones han encendido más el tema en la Liga MX luego de que revelara algo fuerte en donde asegura que por muchos años le han intentado sobornar para aceptar ciertos trabajos, él dejó claro que nunca se ha prestado a algo similar pues gracias a su esfuerzo y trabajo siempre ha podido conseguir lo que desee sin ser parte de la corrupción.

En entrevista para el periodista Miguel Arizpe en su podcast "Confesiones", Vucetich habló de esas situaciones, asegurando que siempre, desde el inicio de su carrera en la Liga MX como entrenador ha sido un problema para los representantes ya que no hay manera de que acepte algo así, desde dinero por probar jugadores o por contratarse con algún equipo.

"Yo siempre ha sido un obstáculo para muchos de ellos, no me presto a nada. En automático soy rechazado por los representantes. Yo no tengo representantes, me manejo solo, como un abogado checo lo contratos cuando entro y salgo de algún equipo", dijo el "Rey Midas" que recientemente se quedó sin trabajo en la Liga MX.

A lo largo de su carrera ha dirigido a equipo como, Tigres, Rayados, Querétaro, Chivas entre otros y asegura que todos esas oportunidades se han dado por la confianza que esos equipos han tenido con él de manera directa, ya que saben que no usa representantes entonces quienes los buscan es porque quieren hacer las cosas bien.

"A mí me buscan los equipos, de toda la vida. No necesito representante, no necesito moverme, me buscan. Gracias a Dios nunca he pedido trabajo, siempre me han buscado, eso es una bendición", comentó.

Víctor Manuel Vucetich reveló que nunca ha aceptado un soborno | Foto: Jam Media

El tema de la corrupción en la Liga MX siempre se ha manejado con cuidado pues aunque se pudieran revelar casos, siempre ha sido un tema que se toma a la ligera, por eso en muchas veces se cree que no existen ese tipo de situaciones cuando en realidad no es así. Varios entrenadores han revelado en su momento que lo han visto pero solo ha quedado hasta ahí.

Para finalizar, Vucetich dio algunas pistas de lo que orilló a que dejara Chivas recientemente, pues asegura que hubo más de una razón para que su proceso no fuera el mejor con el Rebaño, primero la pandemia que no dejó que sus jugadores explotaran sus cualidades, el tema de indisciplinas y el que su sistema de juego ya no era el adecuado para el equipo según la directiva.

Ahora el estratega se mantendrá alejado por unos meses de la Liga MX hasta que un nuevo equipo lo busque para iniciar un nuevo proceso, esto tendría que ser hasta el 2022 pues para este año ya no hay posibilidad de lograrlo. Aunque tampoco reveló en que ocupará su tiempo.