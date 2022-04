Liga MX: Aclamado jugador de Pumas es llamado al Tri; Conoce a los convocados para enfrentar a Guatemala

México.- Este jueves la Selección Mexicana dio a conocer su lista de 20 jugadores para enfrentar a su similar de Guatemala en donde Gerardo Martino dio algunas sorpresas pues más del 90% de los convocados son de la Liga MX con excepción de tres elementos que llegan de Estados Unidos, España e Inglaterra, siendo esta última la más grata sorpresa pues el Arsenal cedió a Marcelo Flores para que fuera parte del equipo del Tata para jugar en este partido amistoso de fin de mes.

Al no tratarse de una fecha FIFA los convocados tuvieron que ser la Liga MX y algunos casos especiales que ya se mencionaron, en lo que respecta a los elementos locales hay algunas sorpresas como el llamado de Kevin Álvarez, Luis Olivas, Fernando Beltrán, Erik Lira, Erick Sánchez y Alejandro Zendejas entre otros elementos, hay que aclarar que además de que son jugadores de la liga local son menos llamados ya que muchos equipos pidieron que no convocaran a sus estrellas esto dado que no es una fecha FIFA.

Entre los casos de más sorpresa y alegría para la afición de Pumas y es que entre los convocados está su defensor central Arturo "Palermo" Ortiz quien en los últimos meses se hizo de una gran popularidad al punto de que se pedía a gritos su llamado y para Martino le llegó en esta ocasión. En lo que la afición de Pumas si no comprende es la ausencia de Alan Mozo ya que tampoco en esta convocatoria fue llamado.

Lista de 20 jugadores para enfrentar a Guatemala | Foto: Twitter Selección Mexicana

El nombre de Alan Mozo se esperaba ver en la lista pues con Pumas ha sido un hombre de mucha confianza y responsabilidad para Andrés Lillini pero con su ausencia se confirma que no es del gusto del entrenador y que difícilmente podrá ser llamado en las nuevas convocatorias, aunque no todo está descartado y pueda dar la sorpresa. Ya Lillini había dado a conocer que el DT del Tri había preguntado por algunos jugadores de Pumas y que se presentaría que llegaría su convocatoria y así fue, al menos para un elemento.

Las nuevas caras de este llamado son Jordan Carrillo de Santos, David Ochoa del Real Salt Lake, Jonathan Gómez de la Real Sociedad, Luis Chávez, todos ellos apenas con sus primeros llamados al Tri y aunque se ve complicado que puedan ser tomados por el DT para los últimos partidos de cara al Mundial de Catar 2022 podrían dar la sorpresa a más de uno.

Convocados