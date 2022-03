Liga MX: Acusan a jugador de Tigres de participar en una pelea en Veracruz

Nada bien le cae en estos momentos a Tigres de la UANL un problema fuera de la cancha en uno de sus jugadores en pleno torneo Clausura 2022 de la Liga MX donde se encuentran dentro de los mejores de la competencia.

Y es que el jugador Raymundo Fulgencio esta siendo acusado de participar en una pelea en un antro de Veracruz que termino siendo una golpiza para otro sujeto ahí presente.

En las últimas horas, se ha hecho viral un video donde se observa la pelea en el antro el lunes por la madrugada. La mala noticia para Tigres de la UANL es que uno de sus jugadores del primer equipo estaba en esa gresca.

No solo eso, es un joven de 22 años que representa uno de los proyectos futbolísticos más interesantes en la ciudad de Monterrey. Hablamos de Raymundo de Jesús Fulgencio.

A través de las redes sociales, acusaron al jugador de Tigres de la UANL de ser uno de los agresores en esta pelea en el antro de Veracruz.

"A ver, están acusando a Raymundo Fulgencio, jugador de Tigres, de golpear a un joven en Veracruz el pasado fin de semana en un antro. ¿Es o no el del video el Rayo Fulgencio? Juzgue usted", señaló un usuario de Twitter compartiendo el video. En el mismo se puede apreciar a dos jóvenes agrediendo brutalmente a un hombre en el piso, quien se protegía como podía de las patadas.

A pesar de que en la grabación no se aprecia del todo al jugador de Tigres, el joven que fue golpeado acusa al futbolista como uno de sus agresores en la pelea.

"Me dijo ´Ahora sí valiste madr..., te vamos a medio matar´. Y ahí me empezaron a golpear él y su primo, Bruno Román. Atrás de ellos había unas 12 personas, eran demasiados. Me caí al piso y me empezaron a patear. Creo que esto se deriva porque mi novia se suicidó, y desde ahí empezaron las amenazas contra mí", confesó Axel, quien se presentó en silla de ruedas y con un collarín.