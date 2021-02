Liga MX: Adalid Maganda tras ser despedido pide la salida de Arturo Brizio de la Comisión de Arbitraje

Ciudad de México.- Luego de que este martes Adalid Maganda fuera destituido como árbitro, las cosas en la Comisión de Arbitraje han comenzado a tomar un rumbo más complicado. Adalid afirma que todo tiene que ver con la gestión de Arturo Brizio al frente de la comisión por lo que pide sea sancionado quitándole la presidencia.

El exárbitro aseguró en entrevista para Futbol Picante que Arturo Brizio es un mal para el futbol mexicano, principalmente en el arbitraje, a quien acusa de no estar calificado para presidir una comisión tan importante en la Liga MX, "Le está haciendo un daño al arbitraje mexicano. Este señor, con todo respeto, no está capacitado, él está capacitado para salir en la televisión ahí dando análisis, pero para dirigir una Comisión, no", comentó.

Además confesó que ahora que la Comisión tomó la decisión de dejarlo fuera, luego de una sola jornada ha tenido contacto con personal de la FIFA quien le ha brindado la ayuda para seguir adelante con su lucha para recuperar su trabajo. Adalid afirma que habló con ellos y que analizarán su caso para llevarlo a los juzgados.

Por si fuera poco agregó que en la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA) no hay quien le brinde esa ayuda ya que todo es amistad entre ellos por lo que no le toman enserio. Con estas declaraciones dice que acudirá a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que se le regrese su puesto como árbitro.

"Recibió una llamada de un número extraño, conteste y era gente de la FIFA, no puedo mencionar su nombre, pero ahí está todo, de que si es necesario llegar a esas instancias lo vamos a hacer", comentó Adalid. Para cerrar su ataque dejó sobre la mesa una vez que Arturo Brizio le hace tanto daño al arbitraje mexicano que las competencias internacionales no toman en cuenta a los árbitros FIFA por su culpa.

Ya no aparecen (Árbitros) ni para los torneos internacionales, ahí se los dejo", finalizó.

Adalid Maganda comenzó su lucha contra la Comisión de Arbitraje desde hace algunos años ya en donde también fue despedido de manera injustificada y que incluso fue discriminado por su color de piel. Por semanas hizo una huelga de hambre para que se le reincorporara al trabajo. Luego de muchos meses lo consiguió.

Arturo Brizio es señalado por Maganda como el mal del arbitraje mexicano | Foto: FMF

Luego de eso tuvo que volver a capacitarse para regresar a la Liga MX, durante el inicio del Guard1anes 2021 fue captado en un partido amateur pitando para ganar algo de dinero mientras inicia el torneo mexicano, eso fue algo que molestó a la Comisión que decidió castigarlo, aun así fue considerado para el arranque del torneo.

Fue la jornada 1 en el Toluca vs Querétaro cuando vio de nuevo su lugar como central. El partido fue de los más criticados de la jornada por los errores al momento de marcar faltas en contra de ambos equipos pero más en favor de Toluca. Luego de ese partido no ha vuelto a pitar hasta que este martes se confirmó su salida oficial del arbitraje mexicano, se espera que este jueves tenga su audiencia final para darle las gracias.