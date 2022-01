Liga MX: ¡Adiós Cruz Azul! Unai Bilbao renueva su contrato con el Atlético San Luis

El defensa español Unai Bilbao seguirá en el equipo del Atlético San Luis al renovar su contrato previo al torneo Clausura 2022 de la Liga MX y dejar en el camino los rumores que lo colocaban en la Maquina Celeste del Cruz Azul.

Mucho se rumoro previo al torneo Clausura la posible llegada del español al Cruz Azul, inclusive sonó fuerte también para llegar a las Águilas del América, pero debido a que no se llego a un acuerdo, el defensa español se quedo con el conjunto potosino.

En redes sociales, el Atlético de San Luis confirmó que el español seguirá en el equipo, lo que agradeció el europeo.

“Para mí es un orgullo, pues yo desde que llegué acá siempre he dicho que estoy muy a gusto...”, dijo Bilbao.

"Lo considero como mi segunda casa y siempre me he sentido querido aquí en la Ciudad, con mis compañeros y la familia que he podido construir, estoy muy feliz", agregó.

El defensa español llego al futbol mexicano en el año de 2018 a las filas del Atlético San Luis. Hasta el momento desde su llegada el jugador suma 77 partidos jugados en la Liga MX.

Unai Bilbao fue parte importante del Atlético San Luis en la Liga de Ascenso MX, ya que el fue parte del bicampeonato del conjunto potosino en los años de 2018 y 2019.