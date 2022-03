Liga MX: ¡Adiós a las barras! Mikel Arriola afirma el fin de las porras en el futbol nacional

Ciudad de México.- La trifulca en el Estadio Corregidora causó el peor capítulo en la historia de la Liga MX causando que el campeonato de Primera División quedara en el ojo del huracán, pero no de forma positiva, todo lo contrario, por tal motivo el presidente, Mikel Arriola, confirmó que los incidentes entre barristas de Gallos de Querétaro y Atlas de Guadalajara es el punto clave para iniciar la eliminación de las porras en la grada.

Mikel Arriola, acompañado del presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, la presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, externó el voto en contra de todo tipo de violencia en los estadios del futbol nacional.

"Hemos platicado sobre fin de las barras, porque lo que hoy explicamos a los diputados es como vamos a implementar la identificación de los grupos de animación. Tenemos hasta que termine el mes en curso para finalizar con la credencialización", comentó el titular.

Por otro lado el coordinador de diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, abundó que las familias que integran algún grupo de animación deberán de permanecer en los estadios como acuerdo de la reunión, salvo aquellos fanáticos que pertenecen a alguna barra.

Bronca entre barras de Gallos y Zorros

Jam media

"Hemos tocado el punto de los grupos de animación conformados por familires; pueden continuar apoyando a los clubes de la Liga MX, no se puede erradicar la afición por un equipo pero este concepto de barras que fueron importados de Argentina como grupos violentos que no van a disfrutar el espectáculo, sino buscar crear violencia no deben continuar adelante en los estadios", señaló.

Otro de los asuntos importantes que se tocaron en la vigente junta en la Cámara de Diputados fue impedir el ingreso a los menores de edad, como terminar el apoyo económico a todas las barras, las cuales dejarán de asistir a los estadios en calidad de visitante.

Porra del Atlas en La Corregidora

Jam media

"A partir de esto, cerramos primero el ingreso a las barras visitantes, ya no se permiten a estos grupos de animación. Nos comprometemos a seguir informando", precisó el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.

