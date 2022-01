Liga MX: ¡Adiós vaquero! Jonathan Rodríguez se despide de Cruz Azul con afectuoso mensaje

Ciudad de México.- Jonathan "Cabecita" Rodríguez salió de la Capital de la República Mexicana para viajar al Medio Oriente, con el objetivo de continuar con su carrera profesional en el futbol de Arabia Saudita tras ser anunciado de forma oficial como nuevo delantero del club Al-Nassr, procedente de la Máquina de Cruz Azul.

La travesía del uruguayo en la Liga MX finalizó en este Año Nuevo después de jugar con los cementeros, su último equipo nacional en la Primera División, y a quien agradeció mediante un comunicado que aparece en sus redes sociales por tres años éxitosos.

"Llego el momento de despedirme de la institución. Fueron tres años muy intensos, llenos de emociones y de momentos inolvidables vividos junto a ustedes. Llegué a un equipo fuerte y consolidado, pero desde el día uno siempre me hicieron sentir uno más del plantel y eso fue importante para mí", comienza el mensaje de Jonathan Rodríguez.

"Me llevo la satisfacción de haber logrado el objetivo más importante para la institución, 24 años después del último titulo local, en una noche soñada por todos y que será recordada para siempre, pero más que nada me llevo el enorme cariño de todos ustedes, que siempre me lo hicieron sentir", señaló el artillero charrúa.

Jonathan Rodríguez se despide de Cruz Azul

Twitter Jonathan Rodríguez

Jonathan Rodríguez sale de México con un recorrido de cinco años al hilo. Llegó a la institución de Santos Laguna en la temporada 2016-17. Salió del club a finales del 2018 para firmar con la Máquina, después de ganar el torneo Clausura de aquel año.

Con Cruz Azul el uruguayo alzó el título del Guard1anes Clausura 2021 en el Estadio Azteca. Curiosamente celebró su último título en el futbol mexicano frente a su exequipo (Santos). Además añade la Supercopa de México y el Campeón de Campeones entre sus palmarés que conquistó con el elenco de Cruz Azul.

Jonathan Rodríguez anotó el gol del título

Jam media

ANUNCIAN SU FICHAJE

De forma discreta Jonathan Rodríguez abordó un avión camino a Arabia Saudita. Mientras sobrevoló por los aires las redes de Al-Nassr se tomó la molestia de anunciar al "Cabecita" como su nuevo jugador para este 2022. Probará su primera experiencia en alguno de los países que conforman el continente asiático.

Jonathan Rodríguez nuevo jugador de Al-Nassr

Twitter AlNassr FC

