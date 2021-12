Liga MX: Afición de América se niega a comprar abonos si no anuncian ya a los refuerzos

México.- Ya están cansados, así se define la afición americanista en las redes sociales quienes exploraron contra su directiva luego de que pudieran a la venta los abonos para al siguiente temporada, y es que exigen que ya se les hable de posibles refuerzos y salidas del equipo ya que de lo contrario no harán válida la opción de renovar y comprar más pases para el Clausura 2022. Ha sido tan grande su enojo que ya hicieron tendencia el hashtag #SinRefuerzosNoHayAbono, de esa manera intentan poner presión a su directiva.

El movimiento se ha hecho fuerte en Twitter donde muchos son los comentarios de enojo de muchos aficionados que expresan que ya no quieren a Santiago Baños en la presidencia del equipo y que mejor se vaya o que haga algo productivo y lleven jugadores de calidad para volver a poner al equipo en la cima de la tabla y que ganen títulos ya que no son campeones desde el 2018.

"Me parece muy bueno el movimiento de Sin refuerzos no haya abono. Es hora de hacerle saber al dueño y a la directiva que estamos inconformes con la manera en la que están dañando al club", "Queremos lo mejor para el club, queremos que el equipo vuelva a pelear campeonatos pero no podemos actuar como si no pasara nada", "Ya van para tres semanas y no se han visto cambios por el Club América así que sin refuerzos no hay abono", han sido algunos de los mensajes que han dado en redes.

América que rompió filas este lunes para tener unos días de descanso pues desde que quedaron eliminados siguieron teniendo entrenamientos y para evitar problemas con lesiones a todos se les realizó unos exámenes médicos, luego de ello volverán para estar a punto para el inicio del torneo. En lo que respecta a los refuerzos no hay nada oficial, la única incorporación que está por concretarse es la de Diego Valdes quien llegó a la ciudad de México desde hace unos días y solo es cuestión de tiempo para anunciarlo.

Afición quiere respuestas de refuerzos ya de lo contrario llaman a no apoyar al equipo | Foto: Jam Media

No hay más rumores, de toda la Liga MX en Coapa es donde más tranquilo se mantiene todo, en lo que respecta a la bajas, tampoco hay nada oficial, se habla de jugadores que su contrato vencía, como igual su préstamo pero de momento tampoco tienen una respuesta certera. Se especulan las salidas de Leo Suárez y Nicolás Benedetti, la única baja confirmada y no fue parte del equipo del Apertura 2021 fue Nico Castillo quien culminó su contrato y ahora está cerca de llegar a un nuevo club de la Liga MX.

América arrancará su participación en la Liga MX en el Clausura 2022 en la casa del Puebla el próximo 7 de enero, con ese partido se inaugurará el torneo en día viernes. La jornada 2 tambien será visita contra Mazatlán pero su duelo está reprogramado para el 16 de febrero, será hasta la fecha 3 cuando juegue en el Azteca ante el actual campeón del futbol mexicano.