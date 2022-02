Liga MX: Afición de Atlas denuncia acto vandálico en un mural dedicado al título del AP21

Jalisco.- Apenas el pasado 12 de diciembre de 2021 el equipo de Atlas conquistó su segundo título en la Liga MX luego de 70 años, una de las sequías más largas del futbol mexicano. En estos poco más de 3 meses las cosas en Guadalajara ha seguido algo tensas entre las aficiones de Atlas y Chivas pues al ser dos clubes que comparten ciudad y una rivalidad muy añeja las cosas se han llegado a salir de control ahora que el monarca de la liga son los rojinegros, y eso ha quedado comprobado con un ataque a un mural en donde celebraban la obtención del título.

De acuerdo con algunas cuentas de aficionados del Atlas han denunciado que un mural creado para el equipo campeón de la Liga MX y Diego Cocca ha sido vandalizado en la semana, en sus post se ve como la pared en donde descansaba los dibujos han sido manchados con algún tipo de liquido que se asemeja al aceite de auto. La imagen muestra la pared con toda la superficie dañada como tambien ya la banqueta quedó con algunos rastros de la sustancia.

En la publicación del usuario quien tiene por nombre "El 10 de Riquelme" aseguró que los actos fueron realizados por aficionados de Chivas quienes no están nada contentos que el monarca sea el Atlas, asimismo revela que conociendo a los fans del Rebaño no han podido sacarse de la cabeza el título de su odiado rival, pero que aún así no entiende como pueden caer tan baja para dañar algo ajeno.

"Yo sin ser aficionado a Chivas te cuento que pasaron ya más de 2 meses y siguen sin superar la 2 del Atlas. Su defensa es 'nosotros tenemos 12 y ustedes 2'. Pero sus acciones nos hacen ver que les duele más la 2da que ver a su equipo siendo la burla nacional con todo y su gente", se lee en la publicación. Más aficionados se han manifestado con lo hecho por supuestos aficionados del Rebaño ya que consideran que con actos de personas inmaduras.

Aficionados de Atlas denuncian acto vandálico | Foto: Captura

Por ahora se desconoce cómo regresarán el mural a su forma original ya que quedó muy dañado con el liquido sobre el. Quizá exista la posibilidad de que se vuelva a realizar pero con la constante preocupación de que se afecte cuando nadie lo esté cuidando. De momento así se mantiene a la espera de una resolución. Atlas y su afición por su parte continúan disfrutando de su logro y aprovechando lo que puede durar antes de ceder el trono una vez más.

En la actualidad Atlas pelea en la cima del torneo con 12 puntos, apenas en esta jornada 7 perdieron el invicto pero aún se mantienen dentro de los mejores puestos con posibilidad de mejorar más adelante. Para esta media semana regresarán a la acción cuando se midan en el Jalisco al Pachuca y el fin de semana visiten al equipo de Querétaro en la fecha doble de la Liga MX.