Liga MX: Afición de Chivas exige refuerzos de calidad de lo contrario dejarán de consumir productos del equipo

Jalisco.- Aficionados de Chivas ya han perdido toda la paciencia con su directiva a quienes ya amenazaron con fuerte golpe a sus bolsillos si no hay una respuesta pronta a sus exigencias en temas de refuerzos de calidad. En las últimas horas varios grupos de aficionados en redes sociales han hecho tendencia un mensaje en donde le piden acciones a la directiva de lo contrario dejarán de consumir productos y servicios del equipo para ver quien puede aguantar más.

A través de un comunicado de la afición difundido en las redes sociales, explican que el tiempo de ser buenos se acabó, que ya no van a permitir que se les engañe como lo han hecho en la últimas temporadas y como medida para tomar el control se han unido para no consumir más camisetas, su suscripción de Chivas TV o ir al estadio en caso de que no haya refuerzos de calidad en los siguientes días, además dejaron claro que el problema del equipo es la directiva que no quiere invertir.

"La afición de Chivas no está dispuesta a adquirir ningún producto o servicio proveniente de la institución, si la directiva no presenta refuerzos de calidad. No es culpa de la afición y de la gran historia del club la mala dirección deportiva", se lee en las redes, mismo mensaje que ya ya sido compartido cientos de veces. El aficionados se ha cansado de recibir nada en el último año y medio en donde el equipo ha sido de los peores de la Liga MX, sin contar los múltiples encádalos que les ha tocado vivir.

Incluso han hecho comentarios siguiendo la lucha de los aficionados de América quienes hicieron tendencia hace unos días el hashtag #SinRefuerzoNoHayAbonos haciendo referencia a que ellos tambien van a exigir eso de lo contrario no pagarán más por cosas del equipo. En lo que respecta al equipo se mantiene sereno y callado, ahora están en pretemporada y no hay manera de que les afecte directamente la manifestación de sus aficionados pero podría ser peor una vez que regresen a Guadalajara.

Así se manifestó los aficionados de Chivas ante su directiva | Foto: | Especial

Los últimos refuerzos que Chivas tuvo de forma oficial en la Liga MX fueron, Cristian Calderón, Uriel Antuna, Jesús Angulo, Alexis Peña entre otros que llegaron hace poco más de 3 torneos y hasta el momento no han hecho un cambio significativo en el equipo. Luego de ellos no han podido contratar jugadores y solo han incorporado a los que han sido prestados, algo que ha molestado a la afición que han visto que el club no camina de la forma en la que ellos quieren.

En tema de refuerzos Ricardo Peláez habló hace unos días de que tienen planeado contratar a dos jugadores, no dio nombre ni pociones, pero aseguró que cualquier jugador mexicano puede llegar incluso hasta de los que militan en América como el caso de Sebastián Córdova del cual parece que ha bajado la intensidad de su posible llegada.