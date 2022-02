Liga MX: Afición de Chivas pide la salida de Leaño y él pide "no volverse locos" por una derrota

Jalisco.- La derrota de Chivas ante Tigres ya ha colmado la paciencia de los aficionados del Rebaño y cada vez la salida de Marcelo Michel Leaño se pronuncia entre los seguidores y es que luego de un debut prometedor ha tenido muchos altibajos que ya no están dispuestos a aguantar y menos luego de que en cada resultado adverso el entrenador sale a conferencia de prensa a solo justificar los resultados del equipo y que poco hace para cambiar el funcionamiento y generar una idea más clara de juego que es lo que según los fans le hace falta a Chivas.

A través de redes sociales y en el mismo estadio del Rebaño los aficionados se han manifestado contra Marcelo Michel Leaño a quien le piden que renuncie o a la directiva que se le despida y busquen a un nuevo estratega. Las criticas en el Clausura 2022 van en aumento ya que los duelos ante equipos poderosos en donde no han podido dar un gran espectáculo, además de que los errores defensivos son los que han marcado las derrotas del equipo, recordado lo pasado en Pachuca en donde fue la peor exhibición del equipo.

"Chivahermanos, por favor paremos con todo el tema del 'Leañismo', 'La Leañoneta' y 'El ajedrecista Leaño" porque parece que ser Marcelo Michel Leaño no entiende que es sarcasmo y solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Que mal juegan mis Chivas", dijo algún seguidor en redes. "Se han convertido en un equipo que depende de un jugador para ganar. Alexis Vega y 10 más, desafortunadamente no tienen DT con un plantel que está para más", aseguró uno más. La "prueba" de la afición de Chivas con Leaño ya llegó a su fin y es que en resultados ha sido muy pobre, hasta el momento ha dirigido 14 partidos, ganados solo 4 y dos ellos fueron a Mazatlán FC.

De parte de la directiva de Chivas por ahora están tranquilos y no han salido a dar alguna declaración sobre el tema del arranque del equipo. Ricardo Peláez ha revelado desde el inicio del torneo que está con Leaño al 100% y espera que termine el torneo como el DT además de confiar en su proyecto. Por eso y más es que se ve complicado que en estos inicios de la Liga MX se vaya cuando el equipo aunque no juegue de la manera perfecta que buscan.

Chivas suma su segunda derrota en la Liga MX | Foto: Jam Media

Marcelo Leaño pide no exagerar

Luego de la derrota ante Tigres este sábado, Marcelo Michel Leaño atendió a los medios en conferencia de prensa en donde habló del partido y lo que vio. De acuerdo con sus palabras no fue algo que le agradara y reconoció que siguen regalando goles muy fáciles y en los primeros minutos y que es algo que deben mejorar de inmediato. "Es increíble que seguirnos regalando goles en los primeros 10 minutos por temas de desconcentración, estos días habíamos trabajado en la corrección de los mismos, pero ya vimos que no", agregó.

De las declaraciones una de las que más ha pegado en la afición de Chivas fue cuando dijo que por una derrota no había porque volverse locos ya que considera que aún tienen mucho por mejorar y no volver a vivir esas cosas en el torneo. "Nosotros tenemos que ser capaces de manifestarnos en los próximos partidos, tampoco vamos a volvernos todos locos porque perdimos un partido. La realidad es que nosotros estamos para seguir compitiendo y ahorita no nos queda más que hablar en la cancha", comentó el DT.

Por el momento Chivas con la derrota y combinación de resultados se ubican en la posición 7 de la general, aún con los partidos de este domingo podría bajar algunas posiciones más, tienen 7 puntos con un récord de 2 ganados, 1 empate y 2 derrotas. Para la jornada 6 del Clausura 2022 de la Liga MX, Chivas visitará la cancha de León para buscar volver a sumar en el torneo y seguir en puestos importantes.