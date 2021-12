Liga MX: Afición de Chivas y América tienen batalla de hashtags para rechazar a Uriel Antuna

México.- Los tiempos han cambiado y antes para saber la opinión de las personas era necesario generar una encuesta, ahora solo basta con crear una tendencia en redes sociales en donde se van agregando más y más personas según el tema a apoyar o rechazar. Ese modernidad llegó a los equipos de la Liga MX como América y Chivas quienes a través de sus seguidores han creado una tendencia para rechazar la contratación o la permanencia de Uriel Antuna en su equipo.

A través de Twitter los primeros en comenzar con esta "Batalla de hashtags" fueron los aficionados del América quienes hicieron tendencia #AntunaNoFirmes haciendo referencia a que no llegara a un acuerdo con las Águilas y se quedara en el Rebaño pues no lo consideran un jugador para portar esos colores además de que proviene del archirrival, todo lo que un americanista no quiere ver en su equipo.

Fueron pocos minutos para que el tag se convirtiera en una tendencia en México llegando a ser de las más fuertes y que incluso se mantiene en la plataforma. Los seguidores de América están esperanzados a que no proceda la llegada del jugador que se formó en Santos y que pasó por el Manchester City, Galaxy y el Rebaño. Sorpresivamente a los minutos la afición de Chivas no se quedó callada y respondió con algo similar para hacerles saber que tampoco están dispuestos a quedarse con el jugador.

Así las tendencias en México con el tema de Antuna | Foto: Especial

La afición del Rebaño hizo tendencia #AntunaFirmaYa en donde el significado es totalmente diferente al que América postuló. En Chivas se han dado cuenta que ya no quieren al jugador por la gran cantidad de oportunidades que ha tenido y que no ha podido aprovechar y que ya no le darán más por lo que piden ya su salida del equipo a como de lugar.

Todo esto se ha provocado luego de que se anunciara como una nueva actualización de que la parte de Sebastián Córdova con Chivas es un hecho, pero que en lo que respecta con Uriel Antuna no, ya que el futbolista no está convencido de dejar el Rebaño lo que indicaría que no tiene intención de dejar Guadalajara ya que el principal tema es la reducción de su sueldo lo que para Uriel Antuna no es un tema menor, y eso es lo único que estaría faltando para que el mexicano plasma su firma.

Uriel Antuna es rechazado por ambas aficiones | Foto: Jam Media

Es posible que este tema se arregla dentro de unos días. Hoy Córdova y Antuna son seleccionados mexicano que estarán el 8 de diciembre enfrentando a la Selección de Chile por lo que podrían esperar a que vuelvan para arreglar totalmente con su presencia y llegar a un acuerdo o definitivamente dejarlo de lado para que la negociación se caiga.

Por el momento los aficionados están a la expectativa de lo que pueda pasar. En América no se ha hablado fuera de Antuna de un posible nuevo refuerzo, los jugadores siguen entrenando en Coapa a pesar de que el torneo para ellos ya culminó. En Chivas pasa algo similar, no hay novedades en llegadas o salidas más que la ya mencionada pero ellos si, están de vacaciones a la espera de volver en los siguientes días.