Liga MX: Afición de Cruz Azul extrañada por la no convocatoria de Erik Lira al Tri

México.- Este jueves por la noche Gerardo Martino dio a conocer la lista de convocados para la Selección Mexicana de cara a los últimos partidos de la Eliminatoria de Concacaf de cara al Mundial de Qatar 2022, pero los aficionados se llevaron una gran sorpresa y es que una vez más dejaron fuera a elementos que están en su mejor momento que muchos de lo que fueron llamados. De las aficiones que están felices y tristes al mismo tiempo es Cruz Azul ya que aunque tienen 3 convocados creen que les faltaron algunos más.

Luego de que se revelara la lista y los nombres de Santiago Giménez, Uriel Antuna y Carlos Rodríguez de Cruz Azul estuvieran en la convocatoria, los fans se preguntaron qué pasó con Erik Lira, el mejor mediocampista de la Liga MX y es que consideran que el "Pitbull" como le apodan en redes debería que tener un llamado luego de la gran temporada que ha desarrollado y más con el trabajo que venía haciendo con Pumas antes de su llegada a La Noria, pero al final no fue así.

A través de redes sociales de Cruz Azul en el anuncio de los convocados se pueden ver comentarios en donde se preguntan por el futbolista, "Faltó el motor, Erik Lira", "Que no convocaran a Lira es tristísimo", "Robo a Lira, era él por Romo o Pizarro", incluso hubo quienes lo tomaron de la mejor manera y aseguran que cuando su jugador gane la Conchampions y la Liga MX, Gerardo Martino le llamará a la Selección Mexicana. Lo que si les molestó es que Rodolfo Pizarro fuera uno de los jugadores que estuvieran convocados cuando ha hecho poco y nada desde su regreso a México.

Tambien abogaron por Jesús Corona quien días atrás lamentó que ya no le tomarán en cuenta para el Tri a pesar de sus grandes actuaciones, aunque saben que el tema de la portería tambien es complicado pues el "Tata" tiene a su base de jugadores que no dejará de llamar para nada de aquí hasta el inicio del mundial. Cruz Azul estuvo cerca de haber cedido a 4 jugadores si no se hubiera lesionado Julio César Domínguez quien desde hace algunas semanas tuvo que detener su participación pues de haber estado bien tambien hubiera sido convocado.

Erik Lira es uno de los jugadores con más minutos en Cruz Azul | Foto: Jam Media

El 6 de Cruz Azul llegó esta temporada procedente de Pumas, lo hizo días antes de iniciar el Clausura 2022, desde su primer partido dio una gran demostración de su talento. Juan Reynoso quedó más que conforme con la contratación. Al día de hoy 10 jornadas después se ha mantenido como el líder del mediocampo con los 10 partidos jugados con un 88.67% de los minutos disponibles lo que habla de la confianza que le tienen.

Tambien se ha ganado su gran reconocimiento por los partidos en Concachampions en donde ha demostrado su gran talento. Por ahora no ha tenido la oportunidad de anotar pero su labor a la defensiva y en la salida está más que cubierta con lo que cumple con sus tareas dentro del campo. Este sábado regresará a la acción en Liga MX ante el equipo de Pachuca en un choque más que interesante.