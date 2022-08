Liga MX: Afición de Cruz Azul no quiere a Raúl Gutiérrez y piden su salida sin siquiera debutar

México.- El momento que se vive en Cruz Azul no es para nada bueno, el ambiente toxico se ha impregnado muy fuerte y es que a horas de que la máquina confirmara a Raúl Gutiérrez como DT interino la afición celeste se ha levantado con todo contra esa decisión y han intentado que el "Potro" no se pare este sábado en el Azteca pues no quieren que sea su entrenador.

En las últimas horas en redes sociales se ha hecho tendencia el #FueraPotro con el que desaprueban que el entrenador mexicano tome el equipo. Esta solicitud ha sido sorpresiva pues Raúl Gutiérrez es el menos culpable de lo que pasa en Cruz Azul y mucho menos es quien debería recibir una negativa de su afición cuando aún no debuta siquiera en el banquillo.

Lo que habría hecho que la afición de Cruz Azul se volcara en su contra fueron las declaraciones en las que respaldó a Cata Domínguez y Rafael Baca dos personajes que no son nada queridos ya en el nicho celeste. Al Potro aseguró que los tiene contemplados para estar en el partido de este fin de semana lo que no agradó nada a los fans quienes pensaban que con él podría haber un cambio de jugadores.

"Ellos son tipos de experiencia, de carácter, que están trabajando por el equipo y que están totalmente dispuestos a dar todo por el equipo", dijo el entrenador interino del Cruz Azul. Esto habría desembocado una vez más en la desaprobación del aficionado de la máquina. Ahora solo queda esperar al día del partido para saber cómo formará y con quienes lo hará, y dependiente del resultado podrían darse algunos panoramas importantes para él.

Cruz Azul hoy es penúltimo de la Liga MX pero este partido es un arma de doble filo ya que se medirán al conjunto de Gallos quien es el último puesto de la clasificación, ello quiere decir que una derrota mandaría a la máquina al fondo del campeonato y complicaría más la posibilidad de buscar llegar a repechaje, pero si gana se mete a la pelea por un lugar entre los mejores 12.