Liga MX: Afición de Pachuca se "coló" al estadio Hidalgo y no respetaron las medidas sanitarias

Pachuca.- Este jueves se llevó a cabo el partido entre Pachuca y Pumas en la Liguilla del Guardianes 2020, en donde los capitalinos se llevaron la victoria de 0-1 ante los Tuzos que no solo dejaron escapar el resultado en la cancha si no que que también lo hicieron mal en las gradas. La directiva del Pachuca, no accedió a abrir las puertas del estadio Hidalgo pero si habilitaron su restaurante que justo da a la cancha donde se pudo observar a los aficionados, pero la sorpresa fue que durante los 90 minutos los protocolos de convivencia y salud quedaron en el olvido.

De acuerdo con un comunicado de la Liga MX, se explicaba que todos los equipos en Liguilla tenían el permiso de abrir sus estadios siempre y cuando sus respectivos gobiernos les autorizaban el mismo, algo que si pasó el Guadalajara en el Clásico Nacional donde aproximadamente 5 mil personas asistieron al Akron. En este caso, Pachuca no solicitó la apertura de su estadio por lo que sorprendió el público en las gradas.

Las cámaras de la televisara Claro Sports fueron las encargadas de difundir las imágenes de la convivencia en el restaurante del estadio, donde se puede apreciar a poco más de 20 personas en un lugar bastante pequeño. Aun así no hubo desalojo de parte de la directiva o por lo menos separarlos un poco más. Así culminó el partido y no se hizo nada al respecto.

Actualmente el estado de Hidalgo se mantiene en semáforo amarillo por lo que estas acciones sorprendieron a los que vieron el partido a través de su televisión y que no dudaron en compartir su duda si eso era legal en las redes sociales. Por si fuera poco algunos aficionados más fueron y recibieron al equipo de los tuzos a las afueras del estadio y se desconoce que alguna de las personas que ahí estuvieron también ingresaron al estadio.

Hasta el momento las autoridades no se han proclamado al respecto, pero se espera que rindan cuentas con el equipo Pachuca, no por abrir su restaurante pues está dentro de la legalidad, lo que si podría ser tema de discusión es que no se haya mantenido el orden y separación de sus comensales.

a ver @Paco_Villa_

como vez la diferencia (@EstadioAkron y @EstadioHidalgo)



pista, a uno todos los medios lo reventaron

a otro casi nadie lo menciona



¿cómo medimos la irresponsabilidad?

¿por el numero de personas? o ¿por las acciones? pic.twitter.com/Kd54V1mpwO — Bosh999������ (@alexcruz999) November 27, 2020

Mientras tanto el resto de equipos en la fase final, a excepción de Chivas todos los demás jugarán sus partidos a puerta cerrada probablemente hasta que finalice el torneo. Chivas sería el único club que en caso de llegar a una final siga jugando con sus puertas abiertas al público con limite.

Los partidos de vuelta de los 4tos de final inician este sábado con el duelo entre León vs Puebla en donde los camoteros llevan la ventaja de 2-1, más tarde el América recibe a Chivas en el Azteca. Ya para el domingo Cruz Azul con una ventaja de 3-1 recibe a Tigres en un partido complicado y para cerrar la serie los Pumas en CU internarán conseguir su pase a las semifinales ante Pachuca.