Liga MX: Afición de Puebla será la primera en poner a prueba las medidas de seguridad del Atlético de San Luis

México.- La medidas de seguridad por parte de los equipos de la Liga MX siguen dándose a conocer, ahora fue el turno del Atlético de San Luis quien reveló en un comunicado nuevos puntos para poder vivir sus partidos sin incidentes violentos. Aseguraron que los pondrán en practica desde el primer minuto y quienes serán las "pruebas" serán los aficionados del Puebla especialmente las barras quienes tienen totalmente prohibido viajar a San Luis Potosí ya que de lo contrario serán expulsados de la ciudad, aseguró el mensaje del equipo.

A través de sus redes sociales el equipo del Atlético de San Luis explicó que las nuevas medidas estarán listas para entrar en vigor. En el punto 1 es cuando ya se piensa en las barras visitantes. Se lee que "Operativos de seguridad pública en carreteras y puntos de acceso a la ciudad para prohibir la entrada de porras visitantes a San Luis Potosí", se lee, esto quiere decir que en caso de que si la porra del Puebla quiere entrar a la ciudad será regresada desde ese punto y le prohibirán la llegada al estadio para evitar problemas.

Un punto importante es que dejaron claro que si aún con esa medida se detectan a aficionados de la porra visitante listos para entrar al estadio y cuentan con boleto pagado, tampoco les darán el acceso por lo que pedirán a las autoridades les escolte fuera del recinto. Esto no aplica para aficionados residentes de la ciudad de San Luis que deseen ingresar al estadio y sean fans de Puebla en este caso o cualquier otro equipo visitante.

Tambien se dieron a conocer las medidas para la porra local en donde pedirán, INE o algún documento oficial para identificarlos de no hacerlo no podrán ingresar al estadio, menores de edad a la porra local tampoco podrán ingresar y como última medida la venta de alcohol se terminará justo al culminar el primer tiempo para evitar incidentes relacionados con alguna conducta violenta.

El estadio Alfonso Lastras restringirá el acceso a afición del Puebla | Foto: Jam Media

Los aficionados de Puebla serán los primeros en vivir todas estas medidas, aún con las limitantes se espera que aficionados locales puedan asistir y no tengan problema alguno para ver a su equipo. De momento el Atlético de San Luis solo ha dejado claro que para duelos de alto riesgo (América, Tigres, Chivas, etc) no se venderá boletos a personas sin abono pera evitar problemas en las gradas.

El equipo de Puebla visitará al conjunto del Atlético de San Luis en el marco de la jornada 10 de la Liga MX, los potosinos quieren ligar su tercer partido sin perder y la franja lograr su decimo partido sin perder lo que estaría dando paso a su mejor racha en la historia desde el 2004.