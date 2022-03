Liga MX: Afición de Pumas exige la salida de Cristian Battocchio

México.- Pumas sostuvo este miércoles un partido amistoso ante Chivas en Estados Unidos, el duelo estaba pensado para seguir en ritmo y no perder el hilo que los universitarios llevan desde el inicio del mes. Asimismo para que jugadores que no tienen minutos puedan jugar algo y puedan buscar una nueva oportunidad, misma que la dieron al argentino Cristian Battocchio, pero que al parecer no la aprovechó, especialmente por la desaprobación que se llevó de su propia afición.

El sudamericano entró al juego para buscar hacer una buena jugada y conseguir la victoria pero en los minutos que le brindaron no fueron los que se esperaban y terminó por decepcionar una vez más a su afición que ya no saben cómo pedirle a sus Pumas que lo dejen irse del club pues no aporta nada y en las oportunidades que le han dado en Liga MX como en estos juegos lo comprueban.

A través de redes sociales su nombre se hizo tendencia, Cristian Battocchio se llevó un sin fin de comentarios malos sobre su rendimiento, "Cada torneo pensamos que tocamos fondo con algún fichaje pero Pumas se encarga de demostrarnos que siempre puede fichar a alguien peor", "Triste los de Washington Corozo y Cristian Battocchio es para agarrar maletas e irse ya" y muchos otros comentarios que dejaron claro que en Pumas ya no quieren.

El argentino número 22 llegó a Pumas apenas en el Apertura 2021 en donde jugó 16 partidos, 6 como titular, sin mucho que aportar al equipo, luego en el Clausura 2022 ha visto acción en 3 partidos sumando 91 minutos pero ninguno como titular. En la Sub-20 le dieron chance y con un juego completo se mantiene su registro. Desde su llegada no ha sabido mantener la regularidad y eso ya colmó la paciencia de los fans.

Andrés Lillini aún tiene mucha confianza en él y podría darle más minutos en lo que resta de la Liga MX, Pumas luego de su empate este miércoles, viajaron por la noche y este jueves ya entrenaron en la CDMX, con Cristian Battocchio como parte del plantel, se podría pensar que el sábado cuando tengan un partido pendiente ante Mazatlán FC pueda ver algunos minutos.