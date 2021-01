Liga MX: Afición de Santos que viajó a Mazatlán desató una pelea en plena calle (Video)

Mazatlán.- A pesar de que se les dijo que el partido entre Mazatlán y Santos sería sin afición presente, los seguidores del equipo de Torreón hicieron el viaje y se presentaron al hotel de concentración de Santos para animar al equipo, pero todo se salió de control cuando se desató una pelea en plena calle que terminó con algunas personas heridas.

Se estaba por dar la salida del equipo de Santos rumbo al estadio Kraken cuando en redes sociales se compartió un video donde se apreciaban a los aficionados de Santos saltando y cantando a las afueras del hotel de su equipo, desplegaron algunas mantas, pero de un momento a otro comenzaron los golpes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De momento se desconoce cuál fue el motivo por el que se inició la pelea. En el clip, se puede ver como aparecen varias personas de una y como un seguidor recibe un fulminante golpe que lo deja inconsciente en el suelo y ahí se mantiene hasta que más personas se acercan. La pelea se traslada a otra parte de la calle y es cuando finaliza el video.

Esto va en contra de lo que se había pedido por la Liga MX, si bien los jugadores no tuvieron contacto con los aficionados, si se les pidió a ellos que no asistieran al evento que además sería a puerta cerrada pues la condiciones para tener afición en las gradas no eran las mejores. Además de que es un acto más de violencia en el futbol mexicano, algo que se ha buscado eliminar desde hace mucho tiempo.

Leer más: Liga MX: No llegan los goles al Kraken

Se sabe que los que comenzaron la pelea son del mismo grupo de animación pero se desconoce cuál es fueron los motivos que los llevaron a los golpes. No hay más reportes sobre si las personas fueron detenidas o si llegó a más el conato de bronca. Estos aficionados según las mismas personas en redes comentaron viajaron desde Torreón sin saber que el juego sería a puerta cerrada y ya estando ahí decidieron alentar a su equipo.

Aficionados de Santos viajaron a Mazatlán, sin saber que era a puerta cerrada el juego y lo peor...

¡Se pelearon entre ellos!

����♂️����♂️����♂️ pic.twitter.com/jnYIxJ5nQy — BIYIK (@biyik__) January 23, 2021

Esta es la primera escena de violencia que se ha vivido en la temporada, recordando que no se había permitido la asistencia de aficionados a los estadios por recomendaciones de las autoridades de salud. Mazatlán es uno de los equipos junto a Necaxa que en el Guard1anes 2020 y ahora en el 2021 han tenido la oportunidad de ingresar afición a sus estadios.

La Liga MX hace el llamado a los seguidores a no asistir a los hoteles, estadios de los equipos para evitar aglomeraciones y que prioricen el cuidado de la salud de sus futbolistas para evitar casos de contagios como los sucedidos entre Monterrey y América que en solo unos días se dieron a conocer 25 casos positivos de Covid-19.

Leer más: Mazatlán FC ha sido humillado en redes sociales por su siguiente rival; Santos Laguna

El partido tampoco fue de lo mejor de la noche y es que ninguno de los dos equipos propuso para quedarse con los 3 puntos. Se fueron cada quien con uno tras un empate a cero. Mazatlán llegó a 4 unidades, mientras que Santos se quedó con 7 y el líder del torneo.