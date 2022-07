Liga MX: Afición de Tigres abucheó a Miguel Herrera, pero el técnico lo tomó con calma

Luego de perder contra Cruz Azul en la Jornada 1 del Apertura 2022, Tigres ha hilado 3 victorias consecutivas, por lo que está en la tercera posición de la clasificación, solo detrás de Rayados de Monterrey Y Toluca por la diferencia de goles. Sin embargo, un sector de la afición sigue sin estar conforme con el funcionamiento de su equipo.

Este sábado, en el marco de la Jornada 4, se volvieron a presentar abucheos y silbidos en la tribuna cuando los felinos recibieron al Atlas en el Estadio Universitario. Al respecto, el técnico de Tigres, Miguel Herrera, tomó con calma la situación y aseguró que es algo de esperarse.

"Vine a un equipo muy exigente, con la exigencia de lograr cosas importantes. Sino quisiera este tipo de exigencias no estaría yo en este club, al contrario, a mí me gusta este tipo de exigencias, que la gente se disguste, que nos exija, que me exija a mí para estar yo lo más atento posible", declaró el 'Piojo' en conferencia de prensa tras el juego.

No obstante, el estratega también se defendió y aseguró que ya mejoraron en lo que fue tan criticado, pues lleva 3 partidos al hilo sin recibir gol. "El equipo está sólido, se ve bien, arreglamos lo que la gente y ustedes mismos decían que estaba mal. Hemos hecho partidos donde el equipo se ve sólido".

"Tampoco quiere decir que que ya estamos del otro lado, es una situación de partido a partido, no podemos decir que ahora sí la defensa está bien, está haciendo bien y seguiremos trabajando", y reconoció que les falta contundencia, pues tras la expulsión de Camilo Vargas pudieron meter más goles.

"Hoy tuvimos muchas opciones claras de gol, por la defensa, postes y portero mantuvieron un marcador bastante decente, seguiremos trabajando", finalizó el estratega de los universitarios, cuyo próximo partido será contra los Bravos de Juárez el próximo martes 26 de julio en punto de las 19:00 horas del centro de México.