Liga MX: Afición de Tigres exige que Sebastián Córdova regrese al América

La afición de Tigres no está nada contenta con el desempeño del mediocampista Sebastián Córdova, quien desde su llegada al conjunto felino no logró afianzarse en el once titular de Miguel Herrera y apenas ha metido un solo gol en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

Con apenas cinco partidos jugados, en 446 minutos, el ex americanista no ha convencido a la afición del equipo de San Nicolás de los Garza, que pese a haber terminado en el segundo lugar de la tabla general con 33 puntos y contar con el líder de goleo, Andés-Pierre Gignac, en redes sociales exigen la salida del volante ofensivo.

Desde el arranque del torneo, el “Piojo” Herrera mantenía en la banca a Córdova, pero conforme fue desarrollando la campaña, comenzó a tomar parte del accionar desde el terreno de juego, pero los seguidores felinos no lo terminan de aceptar y los abucheos en el Estadio Universitario fueron la constante.

Te recomendamos leer

Sebastián Córdova publicó una foto en la que aparece en el entrenamiento de cara a los cuartos de final, pero los comentarios negativos no tardaron y comenzaron a calificarlo como un futbolista de “pecho frío”, “tanto humo para nada” y otros tantos calificativos que resumen el descontento del jugador, el cual, tiene un costo de 7 millones de dólares, de acuerdo con Transfermarkt.