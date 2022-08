Liga MX: Afición del América insiste en traer de vuelta al 'Turco' Mohamed

Han transcurrido seis semanas del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, las Águilas del América no logran alzar el vuelo al permanecer en la posición 15 de la tabla general con apenas 4 puntos producto de una victoria, un empate y una derrota.

Una vez más, la afición del equipo de Coapa volvió a manifestarse en Twitter, la misma causa, exigen la destitución de Fernando Ortiz en la dirección técnica y de nueva cuenta pidieron a la directiva mediante las redes sociales que sea Antonio Mohamed el hombre que se haga cargo de la dirección técnica.

No obstante, el “Turco” Mohamed se quedó sin trabajo el 22 de julio, pero por increíble que parezca no fue por los malos resultados con el Atlético Mineiro, sino porque no encajó con la ideología del “Jogo Bonito”.

Tal parece ser que el conservador estilo defensivo de Antonio Mohamed no convenció a la directiva del cuadro brasileño, a pesar de contra con un buen balance favorable y que mantuvo a su equipo en las principales competencias. En 45 encuentros logró 28 triunfos, 12 empates y tan solo cinco derrotas.