Liga MX: Afición del Atlas amenazó en negar salida de Pumas por no recibir sus boletos

Guadalajara, Jalisco,- El partido de vuelta, correspondiente a la semifinal entre Atlas de Guadalajara frente a los Pumas de la UNAM pudo sufrir un atraso en su horario pactado por cuestiones extracancha, que mencionaron los elementos del Grupo de la Barra 51 de la Academia.

De acuerdo a varios aficionados del equipo de animación rojinegro, un aproximado de 300 compañeros no habían recibido su boleto para el juego de vuelta, aún cuando ya se ha abonado el precio de la entrada, por lo que tuvieron en mente evitar la salida del club Capitalino si no se solucionaba ese asunto, antes de la hora del juego.

A traves de las redes sociales varias páginas de La Barra 51 comunicaron que distintos integrantes informaron que no tenían en su dominio el pase de ingreso al Estadio Jalisco para asistir al partido, postura que la directiva del Atlas desconoció el por qué no se les entregaron los boletos, mismos que vienen siendo para miembros de otros estados del país.

"Si no entregan los 300 boletos que faltan, no dejaremos salir al equipo de Pumas de su hotel. Plantaremos gente en las casetas a esperar a la Rebel. Si no quieren por las buenas lo haremos por las malas", dio a conocer la porra tapatía en su cuenta oficial de Twitter.

Porra del Atlas en la tribuna

Jam media

Sin embargo en las últimas horas la barra del Atlas presentó un nuevo comunicado donde aseguraron que no afectarán la salida de los Pumas al llegar a un acuerdo sobre este tema, ya que los 300 boletos ya fueron entregados, así que los planes que aparentaron realizar dejarán de preocupar tanto a Pumas como a los organizadores de la semifinal de la Liga MX.

Habrá que mencionar que la protesta de la gente de la Barra 51 era con el personal del boletaje y no con la directiva del Atlas, hablamos de Alejandro Irrarragorri y José Riestra, pues el propietario y el presidente ejecutivo no estaban enterados de la problemática llamada boletos no cedidos.

Porra del Atlas en la grada del Estadio

Jam media

La semifinal de vuelta en el Estadio Jalisco se jugará en punto de las 19:00 horas (tiempo de México), 18:00 horas (tiempo de Culiacán). Atlas ganó el partido de ida por 1-0 y únicamente deberá de ganar o empatar para ser finalista. Pumas requiere el triunfo por dos de diferencia para volver a la final.

Leer más: Liga MX: Carlos Acevedo no irá con el Bayer Leverkusen