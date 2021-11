Liga MX: Afición del Club América pide el regreso de Antonio Mohamed al banquillo

México.- La derrota y eliminación del Club América en la Liguilla ante los Pumas no cayó nada bien a los aficionados que de inmediato hicieron su campaña para encontrar un nuevo entrenador y darle las gracias a Santiago Solari quien no ha podido dar el golpe de autoridad desde que llegó al equipo apenas en enero de 2021. Es por eso que la afición puso como tendencia a un viejo conocido a quien desean que llegue a salvarlos y los regrese a pelear por títulos y se trata de Antonio Mohamed quien no sale del corazón de la comunidad azulcrema.

A través de redes sociales desde el silbatazo final el nombre del "Turco" se hizo presente de manera constante en donde piden que se le de una nueva oportunidad para poder pelear por ese puesto que alguna vez dejó. El nombre de Mohamed está inundando Twitter en donde la tendencia se ha mantenido desde este sábado y cada vez más son más las personas que aseguran que desean que regrese al banquillo y eso toma fuerza aunque en lo que respecta a la directiva no tienen por ahora una veredicto de lo que pasará.

Incluso todo ha tomado más relevancia luego de que el mismo entrenador habló del fracaso que vivió el Club América en la Liga MX y confirmó que le gustaría regresar al banquillo pero que ahora Solari está haciendo un gran trabajo y que desea que les vaya muy bien, pero de momento no tiene un plan de regresar con América y a la Liga MX. Hay que recordar que ya en su pasó por América fue algo exitoso pues en pocos torneos resultó campeón pero temas

internos acabaron con su camino en el equipo lo que hizo que llegaran más entrenadores.

Antonio Mohamed ya estuvo en Améica y lo hizo campeón en el 2016 | Foto: Jam Media

Por ahora el nombre de Antonio Mohamed se mantiene como un rumor, no hay que olvidar que hace unos días tambien sonó pero para otro equipo de la Liga MX, y eran las Chivas, equipo al que tambien le dio el si, en caso de que lo requieran, pero la directiva decidieron darle el voto de confianza a Marcelo Michel Leaño. En caso de que se llegue a una posibilidad de contratarlos sería que tanto América y Chivas tengan una temporada igual o peor en la siguiente temporada.

América emitió un comunicado hace algunas horas en donde extiendo sus disculpas a las afición y donde les comunica que analizarán a fondo su proyecto deportivo en corto y mediano plazo con Santiago Solari y que le decisión de si continua o no sería tomada dentro de las próximas 3 semanas que es cuando se planea que el equipo pueda regresar a trabajar. Por ahora el mismo entrenador ha confirmado que no va a renunciar lo que deja casi seguro que continuará al menos un torneo más y si en caso de no lograr el título le darán las gracias.