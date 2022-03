Liga MX: Afición del Toluca se presentó en instalaciones de Metepec para exigir resultados

Ante los malos resultados que ha tenido Toluca en el actual Clausura 2022, un grupo de aficionados se presentó este jueves en las instalaciones de Metepec para exigir resultados a los jugadores y cuerpo técnico. Varios de los futbolistas atendieron a los seguidores, que tuvieron un momento de tensión con Alexis Canelo.

Alrededor de 30 integrantes de La Banda del Rojo fueron los que se presentaron en el centro de entrenamiento de los Diablos Rojos para pedirles que se entreguen en la cancha y peleen por los primeros lugares de la clasificación. El técnico Ignacio Ambriz atendió a los aficionados así como Valbert Huerta, Jordan Sierra, Haret Ortega, Luis García, Brandon Sartiaguín, Jorge Torres Nilo, Alexis Canelo y Leo Fernández.

El argentino y el uruguayo fueron de los que más increpaciones recibieron, pues los seguidores consideraron que no están cumpliendo con su trabajo. "Mucho sueldo, pocos huevos", "Jugadores se regalan huevos" y "Si no quiere jugar, váyanse", fueron algunos de los mensajes que mandaron los aficionados que asistieron a Metepec.

Leer más: Liga MX: Figura mexicana de Tijuana sería "robada" por la Selección de Guatemala

En el caso de Leo Fernández, el charrúa aseguró que mejorarían su rendimiento en lo que resta del torneo. "Lo que está pasando es normal, pasamos por un momento complicado. Está bien que reclamen, yo quiero sacar todo adelante. En los partidos están pasando cosas que no deberían estar pasando, esto es de ir para adelante y sacarlo", y les pidió su apoyo para salir adelante.

Por su parte, con Alexis Canelo la situación se puso un poco tensa cuando el argentino accedió a platicar con los aficionados. Le reclamaron que tras firmar su renovación de contrato dejó de hacer goles y lo consideraron un "capitán de papel", ya que su liderazgo no se nota en la cancha.

Leer más: Liga MX: ¿Qué necesita Rayados de Monterrey para alcanzar el boleto directo a Liguilla?

"Yo trato de dar lo mejor de mi, ¿quién dice que no se ve en la cancha eso? Nadie gana solo, yo no elegí el puesto de capitán, a mi me lo dieron por lo que trabajo diario, ustedes no nos vienen a ver en el día a día, no lo saben", les respondió el delantero y aseguró que, de haber querido, se habría marchado a otro equipo para ganar más dinero, pero no lo hizo porque quiere el campeonato con Toluca.

Los Diablos Rojos se encuentran en la décima posición de la tabla, con 13 puntos, a seis del Atlas que está en cuarto lugar. Les queda pendiente el juego de la Jornada 4 contra Rayados, además que faltan sus enfrentamientos contra Puebla, Chivas, Tigres, Juárez, Atlas y León.