Liga MX: Aficionados de Pumas revientan a Amaury García por no aportar nada al equipo

México.- Arrancó la temporada para los Pumas con su primer juego en cada y todo lo que pintaba para ser un gran despegue en el Liga MX se fue apagando, primero por cerrar el acceso a la afición y luego con el mal partido que dieron ante el Atlas lo que desencadenó una critica fuerte por parte de sus seguidores.

Las acciones de peligro fueron nulas y no pasaron del empate lo que hizo molestar más a los aficionados que encontraron al hombre ideal para cargar gran parte de la culpa. Amaury García quien se ha hecho de la titularidad del equipo en los últimos tornos de la Liga MX, especialmente con Andrés Lillini pero hoy fue un fantasma en el campo.

Y eso quedó en evidencia pues no habían pasado ni 45 minutos del inicio del partido y en redes sociales ya su nombre eran tendencia lo que indicaba que no iba nada bien para el canterano felino. En Twitter se vio más frecuente el ataque en donde le abonan no apretar en el medio campo hacia adelante que esa es su función.

"Esto es una apreciación mía... Todavía no cuadro cuál es la función de Amaury en este cuadro de Lillini. Está flotando mucho y no se está entendiendo con Favio", comentarios como este fueron los que recibió el jugador de apenas 19 años que aunque ha recibido la confianza el entrenador no han sido en muchos partidos en los que ha salido como titular.

Empate en CU. Pumas 0-0 Atlas.



Falta el gol en el Auriazul.

Corozo se mostró, pero lo cambiaron de zona y se perdió.

Meritão agradable.

Galindo apareció bien en su debut y aprovecho, como deben hacer los canteranos, caso contrario a Amaury García que pasan los partidos y nada. pic.twitter.com/e6uxQI0dIj — Pumas En La Piel (@PumasELP) July 25, 2021

Los aportes de Amaury García en el primer equipo han sido pocos, apenas en el 2020 vio su debut en la Liga MX, justamente ante el Atlas. Oficialmente vio sus primeros minutos en Primera División en el Guard1anes 2020 con 5 partidos y 135 minutos. Para el Guard1anes 2021 repitió los mismos juegos pero con menos tiempo en el campo y ahora solo jugó 45 minutos.

Los reclamos para el mexicano siguen y algunos elevan el tono, pues aseguran que con jugadores de su calidad Pumas inicia regalando en la Liga MX, cuando lo que se busca es hacerse fuertes en casa como lo llegaron a ser en el Guard1anes 2020 cuando jugaron la final ante León. Pero no solo le cargaron la culpa a García, Favio Álvarez y Leo López tambien fueron tundidos por no aportar nada.

Que feo partido de pumas, Lillini se debe poner a trabajar, no se ve una idea de juego, puros pelotazos a competir, no puede vivir de un subcampeonato. Lo de Favio Álvarez y Amaury fue vergonzoso. Pumas debe jugar a algo y no experimentar más, será un torneo largo!. Vamos pumas!! — #�������������������������� (@YoSoyElMike10) July 25, 2021

Los aficionados de Pumas han iniciado la Liga MX más metidos con su equipo luego de la terrible temporada pasada en donde ni siquiera pudieron luchar por el repechaje, esto abonado a la promesa de la dirección técnica que aseguraron que todo sería diferente.

Pumas y Atlas dividieron unidades en el inicio de la Liga MX. La jornada la jugarán hasta el 31 de julio cuando los Pumas visiten al Monterrey y el Atlas haga lo propio tambien el 31 de julio ante el FC Juárez en el Jalisco, en donde buscarán sumar sus primera victoria.

