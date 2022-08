Liga MX: Aficionados de Rayados y Tigres denuncian asaltos de la barra de Monterrey

Nuevo León.- Este sábado se jugó el Clásico Regio número 128 en la que Rayados y Tigres no se hicieron daño y culminaron el partido con un empate a 0. Pero fuera de los futbolístico se presentó un hecho lamentable en las afueras del BBVA, casa del conjunto de Monterrey, pues se ha reportado que hubo agresiones de parte de la barra de Rayados sobre aficionados de Tigres y del mismo Monterrey.

De acuerdo con ESPN, durante la salida del estadio un grupo de aficionados de Tigres que caminaban sin más problema fueron alcanzados por la porra de Rayados. Ahí los problemas comenzaron pues los agredieron sin razón alguna. Además los mismos seguidores de los felinos denunciaron que fueron asaltados por esas personas, todo ello mientras eran atendidos por los paramédicos.

"Veníamos saliendo del estadio y una parte de la porra me empuja para que me quite del camino, hasta ahí está bien, pero luego se dejan venir como 20 personas hacia mí sin ningún motivo. Fue incitación de violencia por parte de la adicción", dijo la persona luego de ser atendido.

Incluso aseguró que no fueron los únicos agredidos pues aficionados de Rayados tambien vivieron lo mismo y fueron golpeados y hurtados de sus pertenencias. Agregó que los golpes fueron iguales para mujeres y hombres que por el lugar pasaban. Según pudo saber ESPN, el Comisario de la Liga MX estuvo en las afueras del Gigante de Acero y se percató de los hechos y tomó nota pero nada más.

Por ahora la porra del conjunto de Monterrey no se ha pronunciado al respecto, como el mismo club o la Liga MX para intentar darle alguna solución para evitar que eso se repita en los siguientes partidos o si habrá alguna sanción.