Liga MX: Aficionados de Tigres que lleguen por su cuenta sí podrán ingresar al Nou Camp

Tigres visitará al León este fin de semana y aunque la porra de los felinos no podrán ingresar al estadio, sí podrán hacerlo aficionados que asistan de manera independiente al juego. Así lo aclaró el secretario de seguridad de León, Mario Bravo Arrona, quien dio a conocer el operativo de seguridad que tendrán para el juego del próximo sábado en el Nou Camp.

A raíz de lo ocurrido entre aficiones de Gallos Blancos y Atlas en el Estadio Corregidora en la pasada Jornada 9, la Liga MX determinó que no se permitiría más la entrada de los grupos de animación de los diferentes equipos cuando sea en calidad de visitante. Sin embargo, ello no significa que se prohiba el acceso a cualquier aficionado o aficionada que no sea del equipo local.

En el caso particular de León, las autoridades determinaron que todos los asistentes que no sean aficionados del León se concentren en una sola zona, aunque no viajen como organizados como barra. No obstante, Mario Bravo Arrona precisó que la invitación es a que ingresen por un acceso específico, aunque no podrán obligarles.

“Hay un área especial para el tema de aficionados del visitante, se invita (a que ingresen) a esa zona. No podemos obligarlos, pero la mayoría acepta… es la puerta 11 y a todos se les resguarda”, explicó el funcionario durante atención a los medios de comunicación. Insistió que la mayoría de las veces a los aficionados con playera del equipo contrario se les manda a esa zona, una de las cabeceras, y que en su mayoría son familias o grupos pequeños y no un contingente organizado como las barras.

Por otra parte, compartió que tienen identificados a los líderes de las barras, pero siguen detallando el protocolo a seguir en caso de que alguno de los grupos de animación se presente el sábado en el Nou Camp. “Hay coordinación con seguridad privada, fuerzas del estado. Se hace una recomendación de lo que se debe hacer un día antes (del juego), en una reunión para saber las funciones de cada organización”.

El partido entre León y Tigres está programado para este sábado 12 de marzo a las 17:00 horas del centro de México, 16:00 horas de Sinaloa, y será el encuentro con el que inicie la actividad sabatina en la Jornada 10 del Clausura 2022.