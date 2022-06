Liga MX: Aficionados del América exigen salida de Santiago Baños por falta de refuerzos

Todavía no comienza el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y los aficionados del América volvieron a exigir la destitución de Santiago Baños como el presidente deportivo, nuevamente el ‘hashtag’ #FueraBaños volvió a hacerse presente en redes sociales como reclamo por la escasa contratación de futbolistas de cara al arranque del nuevo certamen.

El hartazgo no es nuevo, la afición no soporta más la idea de que no haya contrataciones “bomba” o figuras que lleguen para ser revulsivos en el conjunto de Coapa. Ante la falta de nuevos elementos, la presión de los seguidores es cada vez más fuerte, pese a que las Águilas mantienen su pretemporada en el Caribe mexicano.

Por lo pronto, Jürgen Damm, quien firmó en la semana con los Azulcremas, ya realiza los trabajos previos al Apertura 2022 bajo las órdenes de Santiago Solari, luego de medio año inactivo en el Atlanta United de la MLS, es cuestionado por los seguidores del América y hasta hubo algunas burlas con memes.

Te recomendamos leer

Asimismo, el mercado veraniego de fichajes no ha sido nada sencillo para el Club América, todavía mantienen esfuerzos por hacerse de los servicios del delantero argentino Pablo Solari, quien milita en el Colo Colo de Chile, cuya directiva negó su salida; pero, se comenta que Toto Salvio del Boca Juniors de Argentina podría interesar en Coapa.