Liga MX: Aficionados "descubren" otro partido con alineación indebida del que nadie se dio cuenta

México.- Luego de que la Comisión Disciplinaria sancionara a Tigres por haber incurrido en una alineación indebida los aficionados decidieron hacer su propia investigación ya que consideraban que era imposible que solo un equipo hubiera cometido un error de alinear más jugadores No Formados en México de los posibles y con dedicación y una gran base de datos se encontró que en la Jornada 4 en el partido de Querétaro vs Puebla, los "Larcaboys" jugaron con 9 jugadores foráneos unos minutos, algo que no se detectó hasta ahora.

De acuerdo con la investigación realizada por el usuario Hora de Futbol (@andresn) el duelo de fecha 4 en donde el ganador fue el equipo de Puebla no tuvo consecuencias como el que Tigres meses después sí tuvo dejando en evidencia que la Comisión Disciplinaria no sigue los protocolos por oficio como se ha argumentado en los últimos días pues nadie en la Liga MX o FMF se dieron cuenta del error.

"El Querétaro 0-2 Puebla de la jornada 4 tuvo 9 NFM por parte del Puebla en la cancha, entiendo que el Puebla metió esos 2 goles (Min 1, 31) antes de cometer la infracción (Min 57) y por eso quedó el marcador igual. ¿Es correcto?", señaló en sus redes sociales mientras acompañaba la publicación las fotos de los cambios que se hicieron ese día y en donde se enumeran a los 9 jugadores que entraron al campo y jugaron al mismo tiempo cuando solo son 8 los que se permiten.

Puebla jugó con 9 NFM en la jornada 4 sin castigo alguno | Foto: Captura

Este descubrimiento ha hecho que los aficionados de Tigres como de otros equipos comenzaran a lanzar sus quejas contra los directivos a quienes le critican como se marca el reglamento para unos sí y para otros no. Al final el partido le entregó los 3 puntos al Puebla que de haberse sancionado hubieran hecho un ligero movimiento en los equipos de Repechaje aunque seria mínimo como el orden de los clasificados.

En lo que respecta a Tigres ya han dado la cara tras la sanción y dejaron claro que aceptarán las sanciones como las envía la Comisión Disciplinaria y seguirán preparando su siguiente torneo con Miguel Herrera como el DT en el banquillo pues confían que tiene mucho que dar aún en el equipo.