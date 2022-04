Liga MX: Afirmó Kevin Escamilla que jugadores de Querétaro fueron llamados "asesinos"

Querétaro.- Gallos de Querétaro consiguió un punto importante en el partido pasado contra Club León en el marco de la jornada 12 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX a pesar de encontrarse en un estado anímico nada favorecido, pues los jugadores se vieron afectados por los comentarios emitidos por la afición de León, quien los llamó "asesinos".

Debido a la confrontación entre barristas del club Gallos y Atlas de Guadalajara en el Estadio La Corregidora la porra de la fiera trató de imponer presión al rival durante el primer lapso, sin embargo al referirlos de ese modo causó la molestia de los futbolistas que, de inmediato, informaron al árbitro sobre la situación.

Este tema no quedó desapercibido, pues la Comisión Disciplinaria comunicó a través del reporte disciplinario que el grupo de animación "Los de Arriba" serán sancionados con un partido de veto, el cual tendrán que cumplir para la jornada 14 cuando León reciba a Puebla.

Los jugadores de Querétaro no se quedaron callados y han tomado partido después de los insultos en el Nou Camp. El mediocampista Kevin Escamilla fue uno de los representantes que denunció este grito, inclusive lamentó que sean ellos los que paguen las consecuencias al ser los menos culpables de aquella gresca en su estadio.

"Empecé a escuchar los gritos de la afición de León, nos empezaron a gritar "asesinos" repetidamente. Ya lo veíamos venir que ibamos a estar expuestos a este tipo de agresiones, críticas, ya nos habíamos preparado para este tipo de acosos", afirmó para el canal Dale Oh!.

"Me acerque a la afición que no estaba correcto, eso no, en ningún momento me metí con la gente, no les hice señas obscenas, nosotros somos los menos culpables de lo acontencido", indicó Kevin Escamilla, quien de la misma forma ocupó sus redes para exponer lo sucedido en la cancha de León, pero se sintió orgulloso que Querétaro no bajo los brazos para sellar un resultado que los mantiene con miras a la repesca del C2022 de la Liga MX.

"Nos sobrepondremos a los insultos, las críticas y las injusticias. La adversidad sólo nos hace más fuertes. Muy orgulloso del equipo que jamás bajó los brazos. Este es el camino. Gracias a toda la gente que nos acompañó ayer (domingo) en León", escribió en su cuenta de Twitter.