Liga MX: Aguirre aseguró que Monterrey tuvo que ser campeón para jugar el Mundial de Clubes

Emiratos Árabes.- Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey, se declaró este miércoles comprometido para enmendar su gestión al frente del equipo de la Liga MX, pese a fallar en su objetivo de llegar a la final del Mundial de Clubes, aunque recordó que para llegar al torneo tuvieron que ser campeones.

“Llevábamos nueve partidos sin perder y estamos en buena línea. Ganamos una Copa para estar aquí, no nos invitaron. Ahora tenemos la obligación de hacer una buena Liga para volver a venir a un Mundial de Clubes”, explicó en rueda de prensa tras la victoria del Monterrey por 3-1 sobre el Al Jazira emiratí que le otorgó a los Rayados el quinto lugar del Mundial de Clubes.

Aguirre defendió su campaña como técnico del cuadro regio, al que llevó a ganar en octubre la Liga de Campeones de la Concacaf para acudir al Mundial, pero con el que ha sido eliminado en dos cuartos de finales en el torneo de la Liga MX.

El “fracaso absoluto”, como Aguirre calificó a no pelear por el título en el Mundial de Clubes, generó críticas y manifestaciones de los aficionados de Rayados, algunos de los cuales han tratado de encarar al equipo mexicano en los Emiratos Árabes Unidos, donde se disputa el certamen internacional.

Algunos aficionados en Monterrey han pedido que Aguirre renuncie a su cargo de una forma agresiva al poner de forma simbólica la cabeza del antiguo manejador del Atlético de Madrid en una hielera. “Respeto totalmente a la gente, nada qué decir. No sé si las expectativas de los cuatro mundiales anteriores eran las mismas, no lo sé, pero tampoco es que esta haya sido la peor participación en el Mundial de Clubes”, expresó.

El técnico de 63 años fue cuestionado sobre si la violencia que han demostrado los aficionados de los Rayados no ha sido excesiva para mostrar su descontento porque su conjunto no ha pasado del tercer lugar en cinco participaciones en el Mundial de Clubes. “Ya lo dijo Maxi (Meza), la gente puede expresarse, es natural. Nunca ha ganado este torneo en cinco ocasiones y estarán con ganas de ganarlo, no es fácil”, finalizó.

Monterrey viajará en las siguientes horas a México y regresará a la actividad el viernes 18 de febrero al recibir al líder Puebla en la sexta jornada del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX del cual los Rayados ocupan la novena posición con cinco puntos, producto de un triunfo y dos empates.