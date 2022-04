Liga MX: Agustín Álvarez suena para llegar a Monterrey en el Apertura 2022

Nuevo León.- En los últimos días la Directiva de Monterrey emprendió el viaje a Sudamérica en busca de talento para posibles refuerzos para la siguiente temporada, tras unas pocas investigaciones ya ha salido el primer nombre que podría estar llegando al equipo y se trata del uruguayo Agustín Álvarez quien juega para el Peñarol y que tiene mucha proyección para ir a Europa pero Rayados estaría buscando la posibilidad de convencerlo para ir primero a Liga MX.

La noticia se ha dado a conocer luego de que el Diario AS revelara el nombre de quien podría llegar en el puesto de Vincent Janssen quien para el siguiente torneo ya no será contemplado por la directiva ni por Víctor Manuel Vucetich ya que luego de poco más de 2 años no ha rendido como se espera. En un inicio se había revelado que sería un jugador mexicano quien llegaría en su lugar pero ahora todo indica lo contrario.

De ser cierto el interés del equipo de Monterrey estaría compitiendo con un grande del futbol pues otros medio internacionales han puesto a Agustín Álvarez en las listas del Real Madrid aunque tambien se mantiene como un rumor, pero mientras ello se confirma estarían buscando la manera de llevarlo a la Liga MX. Su rival directo por la titularidad será Rogelio Funes Mori que ya cuenta con 31 años y podría ganarle la carrera si demuestra su talento.

Monterrey aún no definirá nada pero tendrá en la lista al jugador pues apenas ha comenzado su gira por Sudamérica en busca de más talentos que podrían ser candidatos para llegar al equipo. De acuerdo al diario el equipo de trabajo de Rayados tiene que visitar Argentina, irán a Uruguay y cerrarán en Brasil en donde planean encontrar algo que funcione para el perfil que se quiere en Rayados.

Álvarez tiene apenas 20 años por lo que estaría en un proceso de formación importante que Monterrey quiere terminar de llevar para que de sus mejores momentos en el equipo. Su posición es de 9, un goleador nato lo que Rayados ha perdido un poco desde hace un tiempo pues ya Funes tiene más funciones que solo anotar, además de las largas rachas que ha manejado en la temporada sin gol.

Por ahora Rayados se centrará en el partido de Jornada 4 y 13 que tendrá ante Toluca y Santos, ya que la fecha 12 ante Chivas ha sido modificada por temas en la cancha del Rebaño, en abril iniciarán con el juego pospuesto ante Toluca y luego estarán jugando ante Santos para buscar subir posiciones en la tabla e intentar meterse en zona de Liguilla Directa.