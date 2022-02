Liga MX: ¿Agustín Marchesín podría volver al América? Al argentino le gustaría estar de regreso

Con escasa participación en el Porto de la Primeira Liga de Portugal, el portero argentino Agustín Marchesín podría regresar en algún futuro al nido de Coapa para volver al arco de las Águilas del América.

Al no jugar como titular con los Dragones y luego de que Diogo Costa le arrebató el puesto en el once inicial, no ha sido considerado por el director técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, quien entre las exigencias para ser tomado en cuenta, es tener minutos de acción con los respectivos clubes rumbo a la próxima Copa del Mundo Qatar 2022.

De acuerdo con información del periodista Diego Monroig de ESPN de Argentina, el guardameta podría despedirse del equipo lusitano; sin embargo, no sería con su ex equipo, sino que se dirigiría a su país natal para fichar con el Boca Juniors y buscar un nuevo título de los Xeneizes en la Copa Libertadores.

Fue en 2019, poco antes de su aventura por Europa, cuando el “Titán” declaró para Fox Sports acerca de su deseo por regresar al conjunto azulcrema.

"Fueron dos años espectaculares. Me fui bien con todos, La dirigencia me trató muy bien en mi salida, me respetó la decisión del cambio personal y que necesitaba en lo laboral. Ojalá que el día de mañana me toque regresar porque es un club que estimo y quiero mucho”, manifestó.