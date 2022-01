Liga MX: ¡Ahora sí vienen con todo! Michel Leaño lanza mensaje motivador para la afición de Chivas

Jalisco.- A dos días de que Chivas debute en la Liga MX, Marcelo Michel Leaño aceptó el riesgo y salió a conferencia de prensa para aclarar los temas más relevantes en torno a su equipo, además de alentar a los aficionados a que no dejen apoyar, explica que entiende en enojo pero que no es momento para dejar solo al club y espera que puedan seguir yéndolos a apoyar este domingo en su debut en casa.

El entrenador se dijo consiente de que las cosas no han salido como se esperaban y que entiende el tema de que la afición esté molesta y que no se van a escudar. Aseguró que fijo objetivos con Amaury Vergara y Ricardo Peláez y espera que se cumplan. "Entiendo a la afición, pero la realidad es que lo dije, uno de los objetiso que tenemos Amaury, Ricardo y yo, es que hemos aprendido que si va a venir alguien al club, de ser de calidad probada y con características que puedan rendir en el club", dijo.

Según sus palabras se dice contento con el plantel que hoy tiene, a pesar de que solo tiene 2 refuerzos, uno Roberto Alvarado y el otro que aunque llegó para el Tapatío tambien podrá usarlo en el primer equipo como Paolo Yrizar. "Estoy optimista con el plantel y a la afición la quiero decir que ya se deben acabar los hubiera, vamos a darle con todo, vamos a convertir a los escépticos", agregó.

Luego de eso llegó el gran mensaje motivador que ya dividido opiniones en los aficionados, están quienes aseguran que es una burla lo que están haciendo, mientras otros que apoyan el proyecto del equipo para arrancar la Liga MX. "Vamos a demostrar que el equipo puede más que las individualidades. Si algo he aprendido es que la afición es una familia, con la que te enojas, discutes, pero cuando sales a ganarte la vida, cuentas con tu familia. No vamos a dejar de creer en lo que tenemos, no vamos a renunciar en ningún solo partido, no en creer en lo que estamos construyendo", dijo el estratega.

Leaño se dice contento con el equipo que ha armando para el Clausura 2022 | Foto: Jam Media

Esta será la primera oportunidad de Marche Michel Leaño de arrancar un torneo, en dos ocasiones pasadas estuvo al frente pero ya para suplir a un entrenador, en 9 partidos solo ganó 3, empató 3 y perdió 3. Su oportunidad más larga hasta ahora fue el Apertura 2021 con 8 duelos luego de la salida de Víctor Manuel Vucetich, su consigna era meterlos a Liguilla y quedaron eliminados en Repechaje por el Puebla.

El torneo lo iniciará el día domingo en punto de las 18:00 pm desde el Estadio Akron, cuando reciban al Mazatlán FC. En dicho partidos ambos clubes llegan con varias bajas por Covid-19, para Chivas es más complicado ya que uno de ellos es el refuerzo que apenas se unió al club.