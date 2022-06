Liga MX: Al-Nassr oficializa la salida del 'Cabecita' Rodríguez para llegar al Club América

Ciudad de México.- La afición del Club América puede festejar que, al fin, obtendrán un nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2022 de Liga MX, se trata del uruguayo, Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, quien este lunes dejó de pertenecer al club Al-Nassr de Arabia Saudita.

El equipo saudí anunció la baja definitiva del futbolista y al mismo tiempo ilusionó a todos los americanistas al dar a conocer que volverá al futbol mexicano para convertirse en elemento de las Águilas, tras confirmar su venta al más ganador del futbol nacional.

"La dirección del club acordó vender el contrato del jugador uruguayo, Jonathan Rodrígurz, al club mexicano América", señala la información del Al-Nassr. Por otro lado el 'Cabecita' ya se despidió de sus compañeros y del plantel luego de seis meses de estadía.

"Quería agradecerle a toda la afición por estos seis meses vividos acá en el club. La verdad es que la pasé muy bien, es una experiencia muy linda e inolvidable y siempre voy a estar agradecido. Les mando un saludo muy grande, espero que les vaya muy bien y desearles todo el éxito del mundo", dijo Jonathan Rodríguez en un video publicado por el mismo equipo.

El artillero charrúa quiere recuperar el toque para hacerse de ciertos goles y poder meterse de último momento a la convocatoria del técnico, Diego Alonso, y obtenga las posibilidades de participar en la Copa del Mundo Catar 2022 a finales del año en curso.

Jonathan Rodríguez jugará en su tercer equipo de la Liga MX desde que probó oportunidad en el 2016 al convertirse en refuerzo de Santos Laguna. Para el 2019 llegó a Cruz Azul, donde se hizo campeón de goleo en el Guard1anes 2020 y celebró el título del Clausura 2021 antes de emigrar al futbol saudí.

Jonathan Rodríguez anotó un gol en Arabia

AMÉRICA LE PAGARÁ A LA MÁQUINA

Anoche el presidente deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, en entrevista para Adrenalina, develó que Al-Nassr le debía dinero al club por la carta del 'Cabecita', tras la compra de los emplumados ahora será Club América quien le terminará de abonar la cifra faltante para quedarse con la ficha del jugador.

"Le comentaron ahí al ingeniero (Víctor Vélazquez), que si había manera de que ellos le pegaran directamente algo, me lo comentó y ahí nos enteramos de la situación del América. A mí me parecía muy extraño, son montos importantes, pero cada institución puede o no hacer o ejercer su economía como crean conveniente. Ahí nos enterameos y supongo que así tendrá que ser", explicó.