Liga MX: ¡Al fin! Se revelan fechas y horarios para el Repechaje del Apertura 2021

México.- Tras un día de retraso la Liga MX hizo oficial el calendario de partidos de Repechaje que se llevarán a cabo los días 20 y 21 de noviembre con los 8 equipos que buscan un lugar en la Liguilla pero que solo 4 podrán lograr. Por eso a un solo partido se definirán quiénes son los últimos invitados a la fiesta fiesta. Respecto a la organización de partidos de esta ronda los acomodos no sorprendieron tanto ya que la mayoría de los duelos tuvieron un horario como el que se especulaba desde un inicio.

A través de redes sociales la Liga MX compartió la relación oficial de los partidos misma que se había prometido que se daría a conocer este lunes pero por temas extracancha tuvieron que tomarse un día más para llegara la resolución. De manera extraoficial se habla de que la razón de que tardaran tanto es que el equipo de Toluca quien eligió jugar en domingo no quería ceder su horario del medio día para jugar por la tarde ya que consideraba que tenía todo para poder lograrlo, pero temas de la televisora se habían impuesto más.

Al final los juegos serán en doble cartelera iniciando a las 19:00 pm con el primer juego y para el segundo arrancarlo en punto de las 21:00 pm y el segundo día iniciando a las 17:00 pm y seguir con el segundo a las 19:15 pm y así mantener un hilo de rating en los partidos y que sean más interesantes para el espectador que no podrá asistir al estado de su equipo. Para el día sábado 20 de noviembre los equipos que tendrán acción serán Santos vs San Luis en punto de las 19:00 pm y seguido saltarán al campo Puebla vs Chivas a las 21:00 pm que sería el juego demás interés de esa primera fecha.

La ventaja para los equipos es que tendrán a sus jugadores extranjeros y mexicanos que fueron llamados a sus selecciones y que podrán tener algo de descanso antes de incorporar al equipo ya que posiblemente comiencen a reportar del día miércoles y más tardar el día jueves. Así podrán tener un acercamiento al trabajo del entrenador durante el tiempo que estuvieron fuera.

Así se jugarán los duelos de Repechaje de la Liga MX | Foto: Twitter Liga MX

Para el día domingo 21 de noviembre continuará la actividad con otros dos partidos, el ya mencionado caso de Toluca vs Pumas que se jugará en punto de las 17:00 pm y culminando se van las cámaras al Cruz Azul vs Rayados a las 19:15 pm el segundo partido más importante de la Liga MX en la fase de Repechaje ya que uno es el campeón de la Liga MX y el otro el reciente monarca de la Concachampions. Algo que tendrá de especial este juego es que Cruz Azul no podrá contar con su afición en el Azteca por veto, así que jugarán a puerta cerrada.

Detalles Repechaje

Sábado 20 de noviembre

Santos vs Atlético de San Luis | 19:00 pm | TUDN | Estadio TSM

Puebla vs Chivas | 21:00 pm | TV Azteca | Estadio Cuauhtémoc

Domingo 21 de noviembre

Toluca vs Pumas | 17:00 pm | TUDN | Estadio Nemesio Diez

Cruz Azul vs Rayados | 19:15 pm | TUDN | Estadio Azteca

Una vez que los partidos culminen y se conozcan a los 4 equipos que califican a Liguilla se realizará el acomodo para hacer los cruces, ya las fechas para los Cuartos de Final de ida y vuelta están confirmados que son del 24 al 28 de noviembre, las fechas y horarios asignados para cada equipo se darán a conocer posiblemente el próximo lunes 22 de noviembre.