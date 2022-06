Liga MX: Alan Mozo aseguró que Chivas tendrá una mejor versión en el Apertura 2022

Alan Mozo y Fernando González son los dos primeros refuerzos de Chivas de cara al Apertura 2022. Los dos jugadores atendieron por primera vez a los medios de comunicación como jugadores rojiblancos, acompañados del director deportivo, Ricardo Peláez.

En el caso de Mozo, quien llega procedente de los Pumas, el defensa reconoció que es un nuevo reto en su carrera pero aseguró sentirse listo para el mismo. Además señaló que, desde su perspectiva, el Rebaño tendrá una mejor versión en el próximo torneo de Liga MX.

"Estoy muy feliz y muy comprometido con este equipo. Sí quiero decir que tienen mejor versión, desde el día uno estoy mentalizado que estoy aquí para ganar y pues aportar un granito de arena al profe, a mis compañeros, que los conozco de selección. Agradezco esta oportunidad", declaró Alan Mozo.

Mozo enfatizó que representar a Chivas es un reto muy importante en su carrera, pues se trata de uno de los equipos grandes de México. En ese sentido, consideró que defender la casaca rojiblanca es una oportunidad para cualquier jugador de trascender.

"Yo creo que las palabras sobran. Es un equipo enorme de mucha historia no solo nacionalmente, sino internacionalmente, es un equipo que juega con puro mexicano y yo creo que es un ejemplo de trascender. Es una meta importante representar a Chivas y todo lo que conlleva", puntualizó.

Finalmente, el zaguero lateral apuntó que mantiene su objetivo de ir al mundial con la Selección Mexicana y no se rendirá en buscar esa meta. "Nadie me lo saca de la cabeza. Hasta que no salga el vuelo todo puede pasar y así trabajo todos los días. Y me encantaría ser alguien importante en este equipo; estoy listo para grandes cosas".