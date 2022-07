Liga MX: Alan Mozo se perfila como titular en la Jornada 2 para Chivas

México.- Chivas se prepara para su segundo partido en la Liga MX, y su mayor preocupación es poder eliminar su primer duelo que tuvieron ante el conjunto de FC Juárez en donde no hicieron mucho para ganar el juego. Ahora ante el Atlético de San Luis esperan hacer un duelo inteligente pero sobre todo sacando el resultado que será lo que le de confianza. Asimismo se preparan algunas sorpresas para este duelo como el posible debut de Alan Mozo.

En el más reciente reporte de Chivas se han dado a conocer algunas novedades del equipo previo a su segundo partido de la Liga MX, uno de ellos fue el trabajo de Ricardo Cadena con Alan Mozo como titular por la banda de la derecha. Se trabajó línea de 5 en donde el canterano de Pumas ingresó para llenarle el ojo a su entrenador y poder ver su debut el sábado en el Akron.

Hay que recordar que Mozo se perfilaba como el titular desde un inicio pero por decisión técnica no arrancó en el equipo inicial lo que sorprendió a propios y extraños pues en el caso de Fernando González si vio minutos de juego y dio un buen partido. Ahora se le presentará su oportunidad al lateral mexicano que tiene ya mucho tiempo sin jugar un partido oficial debido a una lesión.

Alan Mozo no pisa el campo en un partido oficial desde hace ya algunos meses, su buen momento se cortó en el partido de la final de la Concachampions en donde se lesionó la rodilla, si bien no tuvo operación pero no se puedo recuperar para la vuelta ni para las últimas fechas de la Liga MX y el Repechaje. Desde entonces solo ha jugado algunos amistosos en donde se le ha visto bien.

En lo que resta del 11, no se vieron muchos cambios ya que se trabajó la línea de 5 con Mozo, Chicote, Mier, Olivas y Sepúlveda. En el medio campo con 3 jugadores como Oso González, Fernando Beltrán y "Charal". En la delantera se la juega con Alvarado y Alexis Vega aunque ninguno es un centro delantero fijo pero ante la falta de un atacante debe recurrir a ellos.

Chivas volverá a jugar en casa este sábado 9 de julio cuando se mida al conjunto de Atlético de San Luis. El Rebaño suma solo un punto y hasta el momento se ubican dentro de la zona de repechaje en la posición 12, aunque aún faltan muchos partidos para que puedan mejorar o en el peor de los casos quedar fuera.